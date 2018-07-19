Фото: life.ru
Снимки 26-летней Анастасии Ивашевской вызвали бурную реакцию в соцсетях. Дело в том, что девушка работает фельдшером скорой помощи в Москве, и её коллеги считают, что такие фото недопустимы, и требуют их удалить, пишет Life.ru.
Однако большинство комментаторов сошлись во мнении, что главное - девушка знает, как спасать людей, все остальное неважно.
Комментарии
татуировками все испортила
19.07.2018 10:42
это факт
я понимаю когда стрхолюдины жирные партаки делают. они пытаются к себе внимание привлечь. но нафига хочные телочки набивают?
Да, татуировки это большой минус. Сексуальность снижают, раньше только мужики делали, а мужика иметь никто не хочет. Вообще создается впечатление, что девка дура, но фотки это ее дело, медицина сексу не помеха. Педагогу, согласен, нельзя, а медику то почему нельзя?
Скорый ужас на колесах
бантик на шее это абзац
Бантик абзац!
а мухи, халк и бэтмен не абзац! С головой точно плохо, а вот откровенных фоток не увидел!
а не все ли равно, как она выглядит? лишь бы профессионалом своего дела была
Я сомневаюсь, что она профессионал, интеллекта не заметно. Но помочь больному прийти в чувство может просто погладив по руке. Ничего она не нарушила
Ей 26???? А на вид -все сорок. Губы накаченые, вся в татухах, макияж а стиле "прошманде "....
Ничего сексуального. Немного найдется любителей такой "красоты'
Те, кто требуют удалить фото просто завидуют. красивая баба. ничего криминального. тату - дело добровольное. ей идет. ну вот такая она.
Я был бы не против, если бы ко мне такой фельдшер приехал
Девушка красивая, но изуродовала себя татуировками.
Ничего плохого в размещении таких фоток в интернете не вижу!
Шикарные татухи.. красивая...
Таких бы побольше! Больные без таблеток бы пачками выздоравливали