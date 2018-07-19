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Посягательство на жизнь сотрудника полиции инкриминируют 18-летнему жителю Заринска, которого подозревают в том, что он намеренно сбил инспектора ГИБДД, когда тот подал сигнал остановки.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, трагический инцидент произошел около 22:00 18 июля.
"В городе Заринске 18-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ 2107 в состоянии опьянения, увидев, что сотрудник полиции подал знак остановки транспортного средства, умышленно направил автомобиль в сторону инспектора ГИБДД, находящегося при исполнении своих должностных обязанностей. Проехав некоторое расстояние, он с места происшествия скрылся. Сотрудник полиции от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия", — так описывают случившееся в СКР.
Вскоре водитель был задержан. Ему инкриминируют статью 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности).
На месте ЧП работают следователи и криминалисты. Расследование продолжается.
Комментарии
сжэчь синячину в жигуаре!!!
от 12 лет до смертной казни...
Вот же урод! Совсем мозг в отключке был от алкоголя. Обычно пьяный молодняк наутёк пускается от ДПС, но чтобы так...
Сотрудник полиции от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия
Охренеть. А ствол доставать наверное было нельзя. Они же вроде по двое дежурят. И как узнали, что он был пьяный? Наверное все таки второй догнал? Тогда хотя бы прострелить коленку мог при оказании сопротивления, коленка если разлетается, ее не восстановить. Потому что сейчас гуманный суд может посчитать, что он вообще не заметил инспектора и дать ему год условно
ДПС не стойте на проезжей части, берегите свое здоровье и жизнь.
И как узнали, что он был пьяный? это их любимое дело всех пьяными представлять.. тут пьяный.. там под градусом.. в общем что бы общественный резонанс был побольше
19.07.2018 11:14
- гость -
ну ты то гайцов чисто по трезвянке давишь
19.07.2018 11:14
- гость -
И как узнали, что он был пьяный? это их любимое дело всех пьяными представлять.. тут пьяный.. там под градусом.. в общем что бы общественный резонанс был побольше
Для тебя место в аду уже готово......
19.07.2018 11:02
ИГ
от 12 лет до смертной казни...
А так же: друзей, родственников, родственников друзей и друзей родственников!!!!!!
Прошла инфа, что у него двое маленьких детей осталось
19.07.2018 11:14
- гость -
Резонанс был бы побольше, кабы трезвый водитель намеренно сбил ДПС-ника. Синькой за рулем сейчас никого не удивишь. А так у адвоката этого водителя будет повод давить на то, что неопытный юный организм под действием алкоголя совсем не соображал, то делал. А так он хороший, скворечники для птичек делает.
Жалко инспектора, очень...
Соболезнования родным...
Давно пора за пьяную езду в тюрьму садить...
Не 30 000 штраф, а три года тюрьмы и без вариантов.
Ему 18 лет!
В этом виновны те с кем он общался, его круг общения, песни которые он слушал.
Мочить всех любителей блатняка!! (или как вы там называете катаржанские песни? Шансон? Да?)
Выбирайте!
Либо мочить мента,
либо мочить поклонника блатняка.
Третьего не дано.
Какая фамилия сотрудника?
Для тебя место в аду уже готово......
нет никакого ада там гдето.. он здесь в России и все тут варятся
Какая фамилия сотрудника?
А зачем?
Какая фамилия сотрудника?
А зачем?
Два старых знакомых в ГАИ Заринска работает.
Два старых знакомых в ГАИ Заринска работает.
Этому 32 было. Как писали в местном ватсап канале - А....ов.
в США в любом штате он после сбития полицейского и 2 метров бы не проехал. Напарник этого полицейского его бы пристрелил без вариантов
Может законы и инструкции для подобных случаев нам пора менять? А то ведь совсем бардак на дорогах будет
Таких мыргаающих в зад и гоняющих по синьке только пуля промеж глаз и остановит!