В субботу любителям спокойного отдыха можно будет отправиться на экскурсию "Свято-Никольский источник" (0+), сбор участников в 11:00 на автобусной остановке "Кутузова" (напротив дома №43 ул. Кутузова). Вы узнаете историю источника, к которому приезжали люди со всей Сибири, считая его исцеляющим. Все подробности на сайте организаторов.
Тем же, кто хочет повеселиться, стоит отправиться на барнаульскую набережную. Здесь в 17:00 начнется OPEN-AIR #5. WHITE (0+) — это серия мероприятий, на которых можно потанцевать на свежем воздухе. А если вы не умеете, то здесь вас научат это делать. Подробности в группе.
В 18:00 пройдет другое массовое мероприятие — фестиваль красок COLORAVE. Праздник продлится три часа. В программе – танцы, конкурсы от ведущего, массовые залпы краски и многое другое. За музыкальное сопровождение будут отвечать диджеи MASTANK & NEBEZAO. Мероприятие пройдет на площади ТРЦ GALAXY, начало в 18:00. Вход бесплатный (0+).
В 20:00 на городском пляже пройдет RAP & CLUB ТУСА (18+). Здесь можно будет танцевать и купаться, а также слушать барнаульских музыкантов. Подробности в группе.
А если рэп вам неинтересен — идите на концерт новосибирской группы "Рви меха — оркестр", которая выступит в HAIRY LEMON PUB (Лазурная, 13), сбор гостей в 21:00.
Самым интересным мероприятием воскресенья станет чемпионат по уличным боям "Стрелка" (18+), начало в 18:00. Этот проект стартовал еще в 2011-м в Петербурге. Любой желающий имеет возможность принять участие в уличных боях без правил. К боям допускаются любители и полупрофессионалы. После тщательного анализа данных и возможностей бойцов жюри формирует примерно равные по силе пары. Регистрация участников проводится через специальную форму на сайте организаторов в разделе "проходящие турниры" https://tronmma.com/ru/tournaments. Турниры проходят по правилам ММА, упрощенной версии правил, утвержденных Союзом ММА России, при участии судей высшей категории.
Посмотреть на бои и принять участие в них можно будет в поселке Затон, ул. Водников, 1е.
Комментарии
28 июля все двигаем на всероссийскую акцию протеста против пенсионной реформы!!