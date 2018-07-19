Фото: vk.com/parksporta
Сквер семьи, в котором смогут гулять с семьями бойцы и ветераны студотрядов, будет создан в барнаульском Парке спорта Алексея Смертина. Об этом сообщается на странице парка в соцсети "ВКонтакте".
Отмечается, что накануне, 18 июля, состоялась линейка, посвящённая открытию второго объекта строительного отряда ветеранов "Старая гвардия". Бойцы отряда будут возводить сквер семьи.
Создать данный объект предложил ветеран студенческого отряда "Алтай" Сергей Шатов. Идею поддержали руководители Парка спорта Артем Сингач и Алексей Трофимов, а также команда "Старой Гвардии".
Бойцам предстоит обустроить сквер смешанной брусчаткой, установить навес и оформить альпийскую горку.
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