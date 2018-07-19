Обучение осуществляется по направлениям: физика, химия, математика, программирование, робототехника, а также инженерия и техническое творчество.
Центр детского научного и технического творчества "Наследники Ползунова" был создан на базе Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова при поддержке Благотворительного фонда Андрея Мельниченко в 2017 году. Такие же центры открыты на базе филиалов АлтГТУ в Бийске и Рубцовске. Обучение в центре – это развитие у детей целостного естественнонаучного мышления, логики, конструкторских и инженерных способностей, формирование системного взгляда на решение исследовательских задач и поддержка стремления двигаться по пути научных открытий.
Такой подход к дополнительному образованию уже приносит свои результаты. Среди учащихся Центра детского научного и инженерно-технического творчества "Наследники Ползунова" есть победители всероссийских и международных конкурсов. Так, один из его воспитанников Глеб Голинг стал лауреатом форума молодых исследователей и изобретателей, который проходил в КНР, и обладателем специального приза Международной конференции молодых учёных (International Conference of Young Scientists — ICYS), проходившей в 2018 году в Белграде (Сербия). Воспитанники центра Павел Данилов и Георгий Зайков совсем недавно привезли дипломы победителей международного конкурса исследовательских проектов Азиатско-Тихоокеанского форума талантов (Asia-Pacific Forum for Science Talented, APFst), проходившего на Тайване.
Справка:
Занятия в центре проводятся бесплатно. Для того чтобы поступить в центр, необходимо до 25 августа подать заявление о приёме и пакет документов для зачисления.
Отбор учащихся осуществляется на основании правил приема.
Количество мест ограничено.
Подробную информацию об условиях отбора можно получить по телефону: (3852) 29−07−37, а также в ауд. 312 пищевого корпуса АлтГТУ (вход со стороны ул. Кирова).
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