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Министерство труда РФ может ввести в Трудовой кодекс для коммерческих компаний новое основание для увольнения — в связи с утратой доверия. С подобным предложением в ведомство обратилось бизнес-сообщество, пишут "Известия".
Директор департамента госслужбы министерства Дмитрий Баснак отметил, что, "возможно, стоит внести в Трудовой кодекс такую поправку, но для ограниченного круга компаний".
Подчеркивается, что сейчас вопрос находится на стадии обсуждения.
Издание пишет, что в данный момент норма применяется лишь для госслужащих, сотрудников правоохранительных органов, военных и работников, которые обслуживают денежные или товарные ценности. Нововведение в бизнес-сообществах должно помочь вести борьбу с промышленным шпионажем и недобросовестной конкуренцией, а также поспособствовать сохранности интеллектуальной собственности.
Комментарии
В Госслужбе давно такая норма действует и даже расшифровка есть, например, если госслужащий параллельно занимается предпринимательством
В России могут начать увольнять в связи с утратой доверия
а лужкова недимон вроде и не уволнял с такой формулировкой ))
написал заявление в трудинспекцию и на следующий день будешь уволен на законных основаниях с формулировкой "в связи с утратой доверия" ))
Нельзя ни в коем случае! В стране беззаконие, профсоюзов нет, у руководителя все права уволить работника без оснований - и нигде правды не найдешь...
Едроссы уже давно утратили доверие.