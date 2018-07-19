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Новости

Греция обвинила российский МИД в "неуважении к стране"

, ИА "Амител"
Внешнеполитическое ведомство Греции также заявило, что "никто не имеет права вмешиваться во внутренние дела" страны

Фото: glavny.tv

МИД Греции, комментируя в среду заявление официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, утверждало, что российское министерство выразило "неуважение к стране", а также непонимание современного мира, в котором государства могут проводить независимую политику. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление, опубликованное на сайте МИД Греции.

"Сегодняшние заявления представителя МИД России являются характерным примером неуважения к третьей стране, а также отсутствия понимания современного мира, в котором государства независимо от их размера имеют самостоятельность и могут проводить независимую, многогранную и демократическую внешнюю политику", — говорил греческий МИД, отметив, что подобная "негативная логика" побудила четырех россиян предпринять действия, которые привели к их высылке или запрету на въезд в Грецию.

"Свидетельства, на основании которых действовала Греция, были своевременно представлены российским властям. Кроме того, сами российские власти очень хорошо знают, что делают их люди", — добавил МИД.

По заверению греческого внешнеполитического ведомства, Афины стремились с самого начала воспринимать действия этих четырех человек как не имеющие отношения к официальной российской внешней политике. "Однако своим сегодняшним заявлением представитель российского МИД соглашается с ними и показывает, что она хотела бы легализовать эти незаконные действия", — подчеркивает греческое министерство.

Кроме этого, оно заявило, что "постоянное неуважение к Греции должно прекратиться". "Никто не имеет права и не может вмешиваться в ее внутренние дела", — цитирует агентство текст сообщения.

МИД Греции назвал голословными заявления о том, что решение выслать дипломатов было принято Афинами под давлением других стран, в том числе Британии и США, а также заявил, что такие заявления "показывают менталитет людей, которые не понимают принципов и ценностей греческой внешней политики".

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Москва понимает, что на Афины оказывалось "сильнейшее давление" для высылки российских дипломатов. "Мы прекрасно понимаем, что давление, которому подвергалась Греция, было сильнейшим. Я абсолютно точно могу сказать, что опираюсь на факты", — сказала дипломат.

Также она добавила, что давление на Афины оказывали не только "британские представители, но и вовсю подключились американские партнеры".

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

19.07.2018 11:30
гость

Послушал политолога, он говорит, что по общению с депутатами, даже депутаты ЕР в частных разговорах против повышения пенсионного возраста, но голосуют «за». А как иначе, место работы, это хлеб для его семьи. В этом ЕР похожа на ЕС, там тоже в частных беседах страны, типа Греции, против санкций, но голосуют «за». Потому что потерять можно больше, если вякнуть против. Это бизнес, ничего личного

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