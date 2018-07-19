Фото: vk.com/barneos22
Подробности пожара, случившегося на шинном комбинате в Барнауле 19 июля, сообщили порталу Amic.ru в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
В экстренном ведомстве рассказали, что данные о возгорании поступили в 10:15. В МЧС уточнили, что в одном из зданий завода горел утеплитель под крышей. Ликвидировать пожар удалось в 10:39.
В тушении было задействовано 11 единиц техники. Была проведена эвакуация 30 человек.
В результате ЧП никто не пострадал. Площадь пожара составила 150 квадратных метров.
Предварительной причиной возгорания называется нарушение техники безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования.
Напомним, что пожар на шинном заводе в этом месяце уже случался. Так, 2 июля здесь горела градирня.
Имели место ЧП на заводе и раньше — и в 2017 году, и в 2016-м.
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