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Депутата в Горном Алтае судят за избиение мужчины

, ИА "Амител"
Народный избранник заподозрил потерпевшего в том, что тот украл у него циркулярную пилу

Фото: vsemobrake.ru

Депутата в Кош-Агачском районе Республики Алтай будут судить за избиение сельского жителя, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

В ведомстве уточняют, что преступление было совершено 24 мая этого года, когда 28-летний обвиняемый, являющийся депутатом муниципального образования "Мухор-Тархатинское сельское поселение", повздорил с местным жителем 36-ти лет.

Народный избранник заподозрил односельчанина в краже циркулярной пилы. В итоге он нанес потерпевшему не менее двух ударов кулаком правой руки в область плеча правой руки и грудной клетки справа, причинив последнему физическую боль и телесные повреждения в виде кровоподтеков.

После этого он взял деревянную палку и, как уточняют в СКР, "со значительной силой нанес потерпевшему один удар в область предплечья правой руки, причинив ему тем самым физическую боль и телесное повреждение в виде закрытого косого перелома нижней трети диафиза локтевой кости справа без смещения".

В итоге депутату инкриминируют пункт "з" части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 УК РФ, но вызвавшего длительное расстройство здоровья, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Уголовное дело направлено в суд.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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