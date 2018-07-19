Фото: vsemobrake.ru
Депутата в Кош-Агачском районе Республики Алтай будут судить за избиение сельского жителя, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
В ведомстве уточняют, что преступление было совершено 24 мая этого года, когда 28-летний обвиняемый, являющийся депутатом муниципального образования "Мухор-Тархатинское сельское поселение", повздорил с местным жителем 36-ти лет.
Народный избранник заподозрил односельчанина в краже циркулярной пилы. В итоге он нанес потерпевшему не менее двух ударов кулаком правой руки в область плеча правой руки и грудной клетки справа, причинив последнему физическую боль и телесные повреждения в виде кровоподтеков.
После этого он взял деревянную палку и, как уточняют в СКР, "со значительной силой нанес потерпевшему один удар в область предплечья правой руки, причинив ему тем самым физическую боль и телесное повреждение в виде закрытого косого перелома нижней трети диафиза локтевой кости справа без смещения".
В итоге депутату инкриминируют пункт "з" части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 УК РФ, но вызвавшего длительное расстройство здоровья, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия).
Уголовное дело направлено в суд.
Комментарии