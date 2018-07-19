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Крупная экологическая катастрофа из-за мусора назревает под украинской столицей. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на издание "Обозреватель" и директора Киевского эколого-культурного центра Владимира Борейко.
Отмечается, что на Подгорцевском полигоне твердых бытовых отходов под Киевом, работающем уже свыше 30 лет, накопилось более десяти миллионов тонн отходов. Высота мусорного слоя достигла 90 метров, что равняется высоте 27-этажного дома, а площадь свалки равна 63,7 гектара.
Борейко опасается, что из-за отсутствия бетонного каркаса просачивающийся через отходы дождь попадает в подземные воды и отравляет их.
По словам эксперта, в дождевой воде "содержатся различные кислоты, щелочи, вредные микробы, нефтепродукты, тяжёлые металлы и тому подобное. По сути, это экологическая катастрофа радиусом 10-15 километров вокруг свалки".
Также он добавил, что грунтовая дамба, которая окружает свалку, может не выдержать, что приведет к увеличению масштабов экологической катастрофы.
Агентство пишет, что после многократных обращений районной и сельской властей к Киеву с просьбой решить проблему свалки, в октябре 2016 года Киевский горсовет официально признал, что на полигоне существует вероятная угроза возникновения ЧС. Поэтому администрация города постановила закрыть свалку с первого октября текущего года. Экологи рекомендуют либо создать новый полигон, либо открыть завод по переработке отходов.
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