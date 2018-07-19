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Двое мужчин предстанут перед судом в Горном Алтае за то, что они покушались на убийство местного предпринимателя, который отказал им в сотрудничестве. При этом злоумышленники угрожали бизнесмену заведенной бензопилой.
Как сообщили в республиканском управлении Следственного комитета, 37-летнему местному жителю и 33-летнему выходцу из Свердловской области инкриминируют покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Одному из них также предъявлено обвинение по статье "угроза убийством".
Преступление было совершено 7 февраля этого года в селе Барангол в помещении кафе "Лилианна".
"Обвиняемые на почве личных неприязненных отношений к потерпевшему, из мести за отказ на предложение о совместной реализации винно-водочной продукции в указанном кафе, совершили покушение на убийство 44-летнего жителя Чемальского района. Обвиняемые преследовали по помещению кафе потерпевшего, при этом один из них держал в руках заведенную бензопилу и угрожал убийством последнему, а также двоим находившимся в кафе женщинам", — уточняют в СКР.
После этого злоумышленники перекрыли потерпевшему пути для отступления, а затем каждый из обвиняемых по очереди нанес потерпевшему несколько ударов цепью используемой ими в качестве оружия заведенной бензопилы.
Впрочем, предприниматель активно уворачивался от ударов, а затем ему удалось вырваться и убежать от злоумышленников на безопасное расстояние.
Уголовное дело направлено в суд.
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