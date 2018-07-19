Почти полтора месяца в поселке Лесной Первомайского района Алтайского края нет воды. По словам жителей, на всю деревню одна водонапорная башня, и там сломался насос. Страдают люди, хозяйство, огороды, животные. Администрация, прокуратура и МЧС не в состоянии решить проблему, говорят жители села.
Денег нет, но вы держитесь
"Мы начали обращаться в различные инстанции сразу же, как остались без воды. В администрации района нам сказали, что, мол, звоните в МЧС. А в МЧС ответили, что там ждут средства для финансирования, и как только поступят деньги, то сразу купят насос и проблему ликвидируют", — рассказала порталу Amic.ru жительница поселка Лесной Екатерина Харитонова.
Девушка говорит, что днем воды нет совсем. Ночью бежит тонкая струйка. Людям приходится вставать в час ночи и до пяти утра набирать воду, чтобы можно было что-то приготовить или постирать необходимый минимум вещей.
Некоторые из сельчан за свой счет пробурили скважины, теперь к ним ходят соседи. Подвоз воды, отмечают жители, не осуществляется. Совсем тяжелая ситуация с огородами: весь урожай сгорел на солнце, поливать нечем. Страдает от отсутствия воды и скотина. Но и это, говорят жители поселка, еще не самое страшное.
"У нас еще зона высокой пожароопасности. Рядом находится лесхоз, а пожарные машины без воды. Если не дай бог что-то случится, то сгорит вся деревня", — говорит Екатерина Харитонова.
По всем инстанциям
Жители устали ждать помощи от местных властей. Люди написали коллективное открытое письмо президенту России. В своем обращении сельчане жалуются на равнодушие муниципальных властей и антисанитарные условия проживания.
"Мы позвонили главе администрации Бобровского сельского совета, ему вообще параллельно на наши проблемы. Писали в Роспотребнадзор, в прокуратуру, нам пришел ответ, что ждем финансирования. В администрации сказали, что в течение недели сделаем, но пока сдвигов нет. Нам обещали крайний срок — 18 июля. Сегодня уже 19-е число, но воды нет до сих пор", — сетует жительница поселка.
Также жители направили письмо врио губернатора Алтайского края Виктору Томенко. Люди жалуются, что нет воды, подвоз не осуществляется.
Когда будет вода?
В администрации Первомайского района порталу Amic.ru сообщили, что насос уже куплен, сегодня приедет кран, чтобы провести необходимые работы.
"Достанем старый насос, который три года без дела стоял. Посмотрим, в каком состоянии водоподающие трубы. Если они в нормальном состоянии, то сегодня возобновим подачу воды. Если трубы как решето, то до конца недели вода будет", — рассказал Amic.ru заместитель главы администрации района по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному и газовому хозяйству Алексей Никулин.
Также, по словам Никулина, эту скважину три года назад отключили за долги по электроэнергии. "Долги накопило коммунальное предприятие, но и жители задолжали предприятию. За три года эту проблему никто не удосужился решить. В настоящее время этого предприятия нет, оно банкрот", — добавил Никулин.
Крайний срок подачи воды — 22 июля.
Комментарии
Странные люди - разве не видят как хорошо в стране всем живется, а это временные трудности - вы же не в Сирии или лугандобассе - вот им помогать надо! Главное в сентябре не подкачайте - все голоса за жуликов и воров!
Это полномочия районной администрации, глава сельсовета ничего и не сможет сделать, у него на это денег в бюджете нет