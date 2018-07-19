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Правила совместных поездок на автомобилях разработают в РФ. Об этом пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на поручение, данное Минтрансу РФ.
Рабочую группу, которая займется регулированием правоотношений при совместных поездках с компенсацией участниками части расходов водителя (карпулинг или райдшеринг), создадут при Минтрансе по поручению вице-премьера Максима Акимова. В ее состав войдут представители власти, общественных организаций и участников рынка.
Издание пишет, что в основу правил могут лечь предложения французской компании BlaBlaCar, крупнейшей на данном рынке в России. Так, согласно письму компании в правительство, предлагается закрепить в законодательстве понятие карпулинга. В предложениях компании сказано, что при использовании машины для карпулинга водителю "запрещается взимать плату с поездки, за исключением разделения эксплуатационных и топливных расходов между водителем и пассажирами". Также подчеркивается, что карпулинг не может считаться предпринимательской деятельностью, если водитель перевозит пассажиров не более одного раза в день (в том числе туда и обратно).
В ведомстве газете сообщили, что отсутствие регулирования таких сервисов приводит к незаконному предпринимательству и нарушению требований безопасности пассажиров.
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