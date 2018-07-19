Фото: myagchenkov.izv.ru
Барнаульцам бесплатно покажут фильм "Русский реактор", который является режиссерским дебютом лидера мотоклуба "Ночные волки" Александра Залдостанова, известного как "Хирург".
Показ ленты пройдет 22 июля в кинотеатре "Пионер" (проспект Ленина, 102В) в 18:00. Вход свободный.
Как отмечают в пресс-службе управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края, фильм "Русский реактор" начали снимать прошлым летом, а премьеру показали в четвертую годовщину Общекрымского референдума.
Сам режиссер характеризует свой фильм как "летопись русской судьбы ушедшего столетия".
В ленте рассказывается об истории России от Октябрьской революции и до нашего времени. Главный посыл фильма сводится к тому, чтобы зрители подхватили идею гордости за свою страну.
Комментарии
И бесплатно не надо слушать лекции об истории России от байкера по кличке Хирург.
не пойду, скачаю с торрентов
Гордость за свою страну это хорошо...но!.. это "творение" сведется к ура-патриотизму восхваляющему сомнительные успехи 200-х.. его движение изначально образ жизни, а его ночные волки получают финансирование от государства..да и как можно серьезно принимать такие вещи от человека именующим себя не скрепным "мотоциклист" а "байкер"?? который рядится в форму и пропагОндирует субкультуру 50-60-х годов вражеской пендоссии?? ...хотя по его наряжкам, ему бы больше подошло сравнение с персонажами из голубой устрицы Полицейской академии.
Он эту шапочку снимает хоть иногда? Ну постирать хотя-бы...
Пример, как путинский режим тратит бабло обираемых граждан - выдаёт гранты волкам позорным на создание низкопробного дилетантского кина, псевдопатриотической жвачки.
Почему я или вы должны финансировать эту посредственность?
19.07.2018 13:11
Алекс
Гордость за свою страну это хорошо...но!.. это "творение" сведется к ура-патриотизму восхваляющему сомнительные успехи 200-х..
Но...творение Звягинцева "Левиафан", правдиво вскрывает пороки России....честь и хвала Звягинцеву!!!!! Истинный патриот России.....в дерьмо ее, в дерьмо....
фильм который заслужил электорат путина.
19.07.2018 13:26
Павсекакий
Он эту шапочку снимает хоть иногда? Ну постирать хотя-бы...
Пример, как путинский режим тратит бабло обираемых граждан - выдаёт гранты волкам позорным на создание низкопробного дилетантского кина, псевдопатриотической жвачки.
Почему я или вы должны финансировать эту посредственность?
Какий ....его шапочка чище твоей совести, это раз, а два...не шевели тут общественное мнение, ибо доказательств финансирования тобой и мной этого проекта у тебя нет и быть не может., ты просто лжешь.