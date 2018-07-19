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Реальные располагаемые доходы россиян в июне текущего года, согласно предварительной информации, выросли по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 года на 0,2%, а к маю текущего года их рост составил 10,1%. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Росстат.
При этом за первые шесть месяцев уровень доходов населения вырос на 2,6% по сравнению с первым полугодием 2017 года (без учета единовременной денежной выплаты пенсионерам в январе 2017-го).
Денежные доходы в среднем на душу населения в июне увеличились в годовом выражении на 3,2% — до 33,28 тысячи рублей.
Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата по итогам июня составила 45,84 тысячи рублей, что на 9,7% выше, чем годом ранее.
Численность безработных в стране в прошлом месяце составила более 3,54 миллиона человек, или 4,7% экономически активного населения. Подчеркивается, что по сравнению с июнем прошлого года численность безработных снизилась на 8,2%.
В государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных зарегистрировано порядка 700 тысяч человек, в том числе 600 тысяч получали пособие по безработице.
Численность экономически активного населения в июне составила 76,1 миллиона человек, или 52% от общей численности населения России.
Комментарии
Реальные располагаемые доходы россиян в июне текущего года, согласно предварительной информации, выросли по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 года на 0,2%
цену на бензин подняли, тарифы жкх увеличили, инфляция - а у населения располагаемые доходы не уменьшаются
недоработка ))
В Госдуме одобрили нулевой налог для олигархов
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект о создании в России офшорных зон с особым налоговым режимом для попавших под санкции российских олигархов. Об этом пишет ТАСС.
кому-то нулевую ставку налога - кому-то увеличение на 5(8) лет трудового стажа ))
располагаемые доходы...
номинальная зарплата...
Всё это словесная эквилибристика. Есть вполне конкретное количество денежные знаков, которые попадают к людям в виде зарплаты (для работников) или дохода (для бизнеса).
Так вот сейчас ни бизнес, ни работники не видят увеличения этих денежных знаков. Можно говорить сколько угодно долго и как угодно красиво, но реальная жизнь свидетельствует об обратном.
Дави их, Вова!
Евпатий, но внешнюю политику Вовы ты обожаешь?