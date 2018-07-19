Фото: 04.мвд.рф
Поиски жителя села Мухор-Тархата ведут правоохранители в Республике Алтай.
"Отделением МВД России по Кош-Агачскому району разыскивается без вести пропавший Сасыков Борис Кокенович 1955 года рождения, уроженец села Кош-Агач Кош-Агачского района", — информирует региональное МВД.
Известно, что мужчина ушел из дома в селе Мухор-Тархата около 21:00 22 апреля. До настоящего времени его местонахождение не установлено.
Приметы пропавшего: рост около 160-165 сантиметров, плотного телосложения, коротко стрижен, волосы седые, зубы полностью отсутствуют.
Был одет в толстовку зелёного цвета длиной до пояса, вязаную спортивную шапку чёрного цвета, трико синего цвета и калоши чёрного цвета, утеплённые.
Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по телефонам 8 (38842) 22-1-44, 8 (38822) 9-23-28 или в ближайший отдел полиции по телефону 02.
Комментарии