Фото: watfordobserver.co.uk
Британская полиция, вероятно, установила личности тех, кто отравил Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на The Sun.
Уточняется, что в заговор с целью убийства Скрипалей были вовлечены несколько россиян.
Следователи считают, что они идентифицировали злоумышленников через систему видеонаблюдения и перекрестно проверили это при помощи записи людей, въехавших в Британию примерно в это же время.
Напомним, по версии британской стороны, Скрипалей в начале марта в городе Солсбери атаковали при помощи боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок". Власти Соединенного королевства утверждают, что РФ с высокой долей вероятности причастна к произошедшему.
Россия спекуляции на данный счет отвергает.
Комментарии
Очередной прокол...
19.07.2018 13:32
- гость -
Кого? Ну, договаривайте.
Пускай назовут фамилии. Чего Форин офис молчит? Эта игра мол мы знаем, но вам не скажем, может быть вечной.
Эта игра мол мы знаем, но вам не скажем, может быть вечной.
для наших идиотов и такого бездарного фарса достаточно. первый коммент "проколиста" это полностью подтверждает.
Британская полиция, вероятно, установила личности.
Следователи считают, что они идентифицировали злоумышленников через систему видеонаблюдения и перекрестно проверили это при помощи записи людей, въехавших в Британию примерно в это же время.
что самое смешное, ни имени, ни фамилии. зато россияне 100%
Ну называли они раньше фамилии и что? Луговой - кавалер медали ордена за заслуги, сидит в госдуме.
19.07.2018 14:08
Павсекакий
Кавалер ордена? Значит заслужил)
Россия, как и Англия, как и США, как и любое другое уважающее себя государство, не выдает своих граждан в иные юрисдикции.
Россия запросило в Англии материалы по убийству Литвиненко для оценки доказательств якобы вины Лугового. Это делалось для решения о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Лугового.
Англия материалы не предоставила, засекретив их.
Какие тогда претензии? Идите лесом.
Обиняешь? Докажи! Это азы англосаксонского права.
Коронерский вердикт по поводу смерти литвиненко до сих пор отсутствует(прошло более 12 лет).Это не позволяет отнести смерть к определённой категории, которая потом влечет соответствующие процедуры, в зависимости от категории коронерского вердикта; в частности, к полномасштабному расследованию, обвинению и судебному преследованию, либо к закрытию дела.@
Отравления в британии и литвиненко и скрипалей-всё это для сми.В интересах британии.
"Установить" и "подтянуть под условие задачи" - вещи разные . Была поставлена задача - установить были ли в этом районе примерно в это время приезжие из России. Установили - были. Этого достаточно чтобы заявить что установлены отравители? Даже не смешно. Просто после таких вещей, равно как и случая с Бутиной, нужно семь раз подумать прежде чем ехать в англосаксонские страны. Начинаешь понимать правоту запрета силовикам на выезд в определённые страны.
в КНДР отравителей брата беляша платком с виэксом тоже наградили, а чем Россия хуже? два сапога - пара...
это как с Боингом - вы фсе врете а вы докажите это летчик волошин сбил это испанский диспетчер подтвердил ....старая пластинка! дойдет до того,что россиянам на въезде в цивилизованные страны будут сразу надевать браслет с трекером на ногу, как потенциальным преступникам.