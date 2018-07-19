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Выбирать губернатора Алтайского края имеют право 1 млн 846 тысяч жителей

, ИА "Амител"
Количество избирателей в регионе продолжает сокращаться

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

1 млн 846 тысяч жителей Алтайского края старше 18 лет смогут принять участие в выборах губернатора региона. Обновленные на 1 июля 2018 года данные приводит избирательная комиссия.

Краевой избирком уточняет численность избирателей дважды в год: на 1 января и на 1 июля. Так, по последним данным, в регионе прописано 1 млн 846 тысяч человек, которые имеют право прийти на избирательные участки 9 сентября 2018 года и проголосовать за губернатора.

Самый густонаселенный избирателями город Алтая, конечно, Барнаул. Здесь проживают 516 тысяч человек, имеющих право голосовать. В Бийске 165 тысяч избирателей, в Рубцовске — 101 тысяча, в Новоалтайске — 58 тысяч, в Заринске — 37 тысяч, в Славгороде — 31 тысяча, в Алейске — 20 тысяч, в Яровом — 13 тысяч, в Белокурихе — 12 тысяч.

Что касается районов, то больше всего избирателей живет в Первомайском (40 тысяч), Каменском (39 тысяч), Тальменском (35 тысяч) и Павловском (33 тысячи) районах. Самым малочисленным является Суетский район — в нем численность избирателей составляет 3,7 тысячи человек, уточнили в краевом избиркоме.

Отметим, что численность избирателей в Алтайском крае стабильно снижается. Так, на 1 января 2018 года в регионе было зарегистрировано 1 млн 860 тысяч избирателей, через полгода уже 1 млн 846 тысяч. Год назад, 1 июля 2017 года, было 1 млн 870 тысяч. А на 1 июля 2012 года их было 1 млн 944 тысячи человек.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

19.07.2018 13:56
- гость -

у стада нет больше прав

0  0
19.07.2018 13:59
Кум

Ага,главное чтобы ума хватило некоторым личностям сходить и отдать свой голос. Выборы-это важное событие в жизни каждого человека, края,страны.

0  0
19.07.2018 14:01
- гость -

Такое важное событие сентября 2018, точно нужно идти. Ведь будет решаться судьба нашего края

0  0
19.07.2018 14:05
- гость -

Ведь будет решаться судьба нашего края

ага, пенсионная реформа показала как народные избранники относятся к нуждам и чаяниям изирателей...

0  0
19.07.2018 14:09
- гость -

Как можно называть выборами голосование, когда нас выбора лишили и уже известно кого допустят (!!!) и кто "победит"?! Разве в Конституции дано право одной партии не допускать на выборы самовыдвиженцев и членов других партий?!

0  0
19.07.2018 14:18
- гость -

"Раз в несколько лет решать, какой член господствующего класса будет подавлять, раздавлять народ в парламенте, – вот в чем настоящая суть буржуазного парламентаризма, не только в парламентарно-конституционных монархиях, но и в самых демократических республиках"

В.И.Ленин, ПСС, т.33, с.46.

0  0
19.07.2018 14:38
- гость -

электронные урны ставят под сомнение тайну голосования! можно синхронизировать данные с видеокамер и результат сканирования урны! и вот мы уже знаем врагов народа в лицо

0  0
19.07.2018 15:05
- гость -

На такие "выборы" я больше не ходок! Вычеркните меня из списков!

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