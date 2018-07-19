1 млн 846 тысяч жителей Алтайского края старше 18 лет смогут принять участие в выборах губернатора региона. Обновленные на 1 июля 2018 года данные приводит избирательная комиссия.
Краевой избирком уточняет численность избирателей дважды в год: на 1 января и на 1 июля. Так, по последним данным, в регионе прописано 1 млн 846 тысяч человек, которые имеют право прийти на избирательные участки 9 сентября 2018 года и проголосовать за губернатора.
Самый густонаселенный избирателями город Алтая, конечно, Барнаул. Здесь проживают 516 тысяч человек, имеющих право голосовать. В Бийске 165 тысяч избирателей, в Рубцовске — 101 тысяча, в Новоалтайске — 58 тысяч, в Заринске — 37 тысяч, в Славгороде — 31 тысяча, в Алейске — 20 тысяч, в Яровом — 13 тысяч, в Белокурихе — 12 тысяч.
Что касается районов, то больше всего избирателей живет в Первомайском (40 тысяч), Каменском (39 тысяч), Тальменском (35 тысяч) и Павловском (33 тысячи) районах. Самым малочисленным является Суетский район — в нем численность избирателей составляет 3,7 тысячи человек, уточнили в краевом избиркоме.
Отметим, что численность избирателей в Алтайском крае стабильно снижается. Так, на 1 января 2018 года в регионе было зарегистрировано 1 млн 860 тысяч избирателей, через полгода уже 1 млн 846 тысяч. Год назад, 1 июля 2017 года, было 1 млн 870 тысяч. А на 1 июля 2012 года их было 1 млн 944 тысячи человек.
Комментарии
у стада нет больше прав
Ага,главное чтобы ума хватило некоторым личностям сходить и отдать свой голос. Выборы-это важное событие в жизни каждого человека, края,страны.
Такое важное событие сентября 2018, точно нужно идти. Ведь будет решаться судьба нашего края
Ведь будет решаться судьба нашего края
ага, пенсионная реформа показала как народные избранники относятся к нуждам и чаяниям изирателей...
Как можно называть выборами голосование, когда нас выбора лишили и уже известно кого допустят (!!!) и кто "победит"?! Разве в Конституции дано право одной партии не допускать на выборы самовыдвиженцев и членов других партий?!
"Раз в несколько лет решать, какой член господствующего класса будет подавлять, раздавлять народ в парламенте, – вот в чем настоящая суть буржуазного парламентаризма, не только в парламентарно-конституционных монархиях, но и в самых демократических республиках"
В.И.Ленин, ПСС, т.33, с.46.
электронные урны ставят под сомнение тайну голосования! можно синхронизировать данные с видеокамер и результат сканирования урны! и вот мы уже знаем врагов народа в лицо
На такие "выборы" я больше не ходок! Вычеркните меня из списков!