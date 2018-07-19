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Республика Алтай в этом году получит 100 миллионов рублей на реализацию проекта по сохранению Телецкого озера, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Глава Горного Алтая Александр Бердников провел переговоры, касающиеся выделения средств на первый этап программы по сохранению уникального водоема. "Мы получили четкие гарантии того, что в этом году Республика Алтай получит первый транш в 100 миллионов рублей на реализацию проекта по сохранению нашего уникального водоема – Телецкого озера, который реализуется по прямому поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина", — отметил региональный руководитель.
Напомним, что глава государства еще в декабре 2016 года поручил федеральному правительству разработать программу по сохранению Телецкого озера.
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Сейчас ведется проектирование обустройства прибрежных сел Иогач и Артыбаш, в работе находится и проект набережной, строительство которой планируется начать в этом году.
Комментарии
Средства должны выделяться под конкретную программу возрождения и очищения, иначе будут использованы "не по назначению"