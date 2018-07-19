19 июля в Японии отмечается День женщин-министров. Именно в эту дату в 1960 году женщина впервые заняла пост министра в Стране восходящего солнца. Ею стала Накаяма Маса. После нее появление женщин в японском кабмине перестало считаться редкостью. Так, в кабинете министров Дзюнъитиро Коидзуми с 2001 по 2006 год работало 8 женщин.
Портал Amic.ru предлагает вспомнить наиболее влиятельных женщин в мировой политике. Сразу оговоримся, что речь идет о действующих политиках, поэтому ряд известных фигур 2000-х годов мы оставили за скобками. В их числе экс-президенты Аргентины (Кристина Фернандес де Киршнер), Чили (Мишель Бачелет), Либерии (Элен Джонсон-Серлиф), Бразилии (Дилма Русеф) и Южной Кореи (Пак Кын Хе). При этом две последние дамы лишились своих постов из-за процедуры импичмента.
Итак, топ действующих женщин-политиков.
Канцлер Германии Ангела Меркель, у власти находится с ноября 2005 года
Елизавета II, королева Великобритании c февраля 1952 года
Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании с июля 2016 года
Даля Грибаускайте, президент Литвы, у власти с июля 2009 года
Колинда Грабар-Китарович, президент Хорватии с февраля 2015 года
Ну а теперь топ бывших женщин-политиков.
Кристина Фернандес де Киршнер, президент Аргентины с 2007 по 2015 год
Мишель Бачелет, президент Чили с 2006 по 2010 и с 2014 по 2018 год
Элен Джонсон-Серлиф, президент Либерии с 2006 по 2018 год
Дилма Русеф, президент Бразилии с 2011 по 2016 год
Пак Кын Хе, президент Южной Кореи в 2013-2017 годах
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