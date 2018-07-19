Фото: Amic.ru
Администрация города Барнаула объявила аукцион на ремонт нескольких участков дорог и парковочных зон. Это улицы, которые не вошли в программу "Безопасные и качественные дороги". Как говорится на сайте госзакупок, на эти цели будет выделено чуть более 118 миллионов рублей.
Согласно заданию, аукцион должен состояться 6 августа, а потенциальному подрядчику необходимо будет успеть завершить все работы к 1 октября. Речь идет о ремонте: ул. Белинского от пр-та Дзержинского до Змеиногорского тракта;
ул. Солнцева от ул. Северо-Западной до ул. Северо-Западной 2-й;
ул. Чудненко от ул. Малахова до ул. 40 лет Октября;
ул. Западная 4-я от пр-та Космонавтов (малый) до ул. Германа Титова;
ул. Чернышевского от пр-та Социалистического до здания №55;
ул. Песчаная от пр-та Красноармейского до пр-та Социалистического;
ул. Крупской от пр-та Красноармейского до здания №124;
автомобильной дороги от ул. Кутузова до железнодорожного моста через р. Барнаулку;
ул. Деповская от здания №2 до ул. Профинтерна;
ул. Брестская от ул. Деповской до здания №4;
ул. Союза Республик от пр-та Сибирского до ул.Деповской;
ул. Короленко от пр-та Ленина до пр-та Красноармейского;
ул. Гоголя от пр-та Социалистического до пр-та Красноармейского;
автомобильная дорога, от ул. Северо-Западной до ул. Северо-Западной 2-й;
Также будут выполнены работы у парковочной зоны в районе
здания №51 по ул. Малахова;
в районе здания №63 по ул. Петра Сухова;
в районе здания №77 по ул. Никитина;
в районе здания №16 по ул. Германа Титова;
в районе здания №50 по ул. Эмилии Алексеевой;
в районе здания №13 по ул. Суворова;
в районе здания №8 по ул.1905 года;
в районе здания №19 по ул. Луговой;
в районе здания №46 по ул. Аванесова;
в районе здания №110 по Змеиногорскому тракту;
в районе здания №2 по ул. Белинского;
в районе здания №6 по ул. Взлетной;
в районе здания №13 по ул. Георгиева;
в районе здания №4в по ул. Веры Кащеевой;
в районе здания №25 по ул. Германа Титова;
в районе здания №68 по ул. Попова;
в районе здания №179 по ул. Гущина;
по пр-ту Комсомольскому в районе здания №42 по ул.Партизанской;
проезд, от ул.Большая Рабочая до здания №23а по пр-ту Строителей.
Отметим, что в 2018 году в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" отремонтируют 44 участка улиц Барнаула, 8 улиц в Новоалтайске и пять региональных трасс. Всего более 118 километров. На эти работы из бюджетов всех уровней будет направлено более 1,6 миллиарда рублей.
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