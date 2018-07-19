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Тяжелая техника начала сносить здание кемеровского ТРЦ "Зимняя вишня", где в конце марта произошел пожар, жертвами которого стали 60 человек. Об этом в четверг, 19 июля, пишет "Интерфакс-Сибирь", ссылаясь на пресс-службу мэрии.
"Снос основного здания уже начался", — сказал собеседник агентства.
Представитель екатеринбургской группы строительных компаний "Реформа", которая занимается демонтажом здания, Юрий Нургалиев сообщил, что на первом этапе рабочие оголяют облицовку здания и проверяют состояние конструкций.
"Каркас очень поврежден, как он себя поведет — предугадать невозможно. Поэтому будем выбирать методы более безопасные, ручной работы не предвидится. Работы будут идти с 08:00 до 22:00, но мы готовы и в круглосуточном режиме работать", — подчеркнул он.
Нургалиев рассказал, что демонтаж надземной части здания ТРЦ займет около 35 дней, затем рабочие приступят к подземной части.
Власти региона считают, что снос "Зимней вишни" нужен, поскольку она всегда "будет ассоциироваться с гибелью ни в чем не повинных людей". Кроме этого, здание после пожара непригодно к дальнейшей эксплуатации: сгорели все основные несущие конструкции.
На месте центра планируют сделать рекреационную зону.
Пожар в кемеровском торговом центре произошел 25 марта. Его жертвами стали 60 человек, большинство из которых – дети.
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