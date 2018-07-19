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Объем производства сельхозпродукции в Алтайском крае составил более 33 миллиардов рублей за первое полугодие 2018-го, сообщает региональное министерство экономического развития со ссылкой на данные Алтайкрайстата.
"Рост производства продукции наблюдался как в крестьянских (фермерских) хозяйствах (107,7%), так и в сельхозорганизациях (102,2%)", — отмечают в краевом МЭР.
Также уточняется, что в регионе за шесть месяцев текущего года во всех категориях хозяйств произведено 111,6 тысячи тонн мяса (на 3,3% больше, чем в январе — июне 2017 года), в том числе в крестьянских (фермерских) хозяйствах края производство мяса выросло по отношению к аналогичному периоду 2017 года на 13,1%, а в сельхозорганизациях – на 7,1%.
За январь — июнь 2018 года во всех категориях хозяйств произведено 664,8 тысячи тонн молока.
Продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях за 6 месяцев текущего года выросла на 3,3% и составила 2616 килограммов молока на одну корову.
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