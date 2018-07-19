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Штормовое предупреждение, объявленное в Алтайском крае из-за высокой пожароопасности, продлено до понедельника, 23 июля.
При этом синоптики предупреждают, что местами в регионе ожидается чрезвычайная пожароопасность.
"В Алтайском крае в период с 19 по 23 июля сохранится высокая пожароопасность (4-й класс горимости), в период с 19 по 23 июля местами в западных районах ожидается чрезвычайная пожароопасность (5-й класс горимости)", — говорится в сообщении алтайского Гидрометцентра.
В ГУ МЧС по региону, в свою очередь, подчеркивают, что в связи с неблагоприятным прогнозом возможно увеличение количества бытовых пожаров, происшествий на водных объектах края, высока вероятность возникновения лесных и степных пожаров.
Во избежание материальных потерь от огненной стихии в условиях сухой и жаркой погоды жителей и гостей края просят:
- не сжигать мусор и сухую траву;
- выезжая на отдых, не разводить костры;
- не бросать непотушенные спички и сигареты;
- не позволять детям играть с огнем.
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