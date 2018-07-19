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В ходе международных учений RIMPAC, которые проходили рядом с Гавайскими островами, вооруженные силы США и союзников потопили списанный американский десантный корабль USS Racine. Об этом пишет РИА Новости.
По сценарию учений, корабль, который привели к месту расстрела на буксире, нашел разведывательный самолет ВС Японии. Затем по кораблю открыли огонь японские эсминцы и береговые ракетные комплексы США, выпустившие по USS Racine порядка 15 ракет.
После залпа на борту корабля появилась пробоина, а в трюме разгорелся пожар, но судно продолжало оставаться на плаву.
После этого по кораблю ударила АПЛ класса Los Angeles ВМС США торпедой Mk 48. В результате судно сломалось пополам в носовой части и затонуло в Тихом океане.
Комментарии
Блин, я уж обрадовался. Специально такие заголовки?