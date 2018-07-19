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Нельзя мириться: Томенко обсудил с профсоюзами проблемы низких зарплат

, ИА "Амител"
Врио главы региона призвал находить совместные решения

Фото: Антон Федотов/altairegion22.ru

Низкий уровень заработной платы — одна из главных проблем Алтайского края. Об этом шла речь на встрече врио губернатора региона Виктора Томенко с представителями 22 краевых отраслевых профсоюзов в четверг, 19 июля.

"Важно, что мы с вами разделяем, что вопрос низкого уровня доходов населения, низкого уровня заработной платы является ключевым. Мы последние в Сибири и предпоследние в стране по этому показателю. Что к этому привело – понятно, но нельзя с этим мириться. Поскольку регион дотационный (в консолидированном бюджете края безвозмездные поступления федерального бюджета составляют 40% — прим. ред.), мы не можем без согласования с федеральными властями просто так повышать зарплату бюджетникам", — сказал Виктор Томенко.

Решение проблемы Томенко видит в развитии экономики, увеличении мощностей и эффективности работы предприятий, привлечении в регион новых проектов, создании новых предприятий и рабочих мест на них.

Он подчеркнул, что заработная плата почти у половины бюджетников ориентирована на среднюю в экономике.

"Будет расти средняя, будем заработную плату объективно, обоснованно у бюджетников поднимать, соответственно, все остальные предприниматели и работодатели в частном секторе будут ориентироваться на это обстоятельство", — уверен он.

Он призвал профсоюзные организации региона вместе с властью работать на повышение заработной платы и сохранять конструктивное взаимодействие.

Представители профсоюзов также назвали главной проблемой заработную плату. Исполняющий обязанности председателя Алтайского краевого союза организаций профсоюзов Иван Панов сказал, что этот вопрос — один из основных на повестке дня.

"В крае осуществляется поэтапное, системное повышение заработной платы работникам бюджетной сферы. Регион смог обеспечить реализацию майских указов", — добавил он.

Но среди важных проблем, на решении которых настаивают профсоюзы, остается ежегодная индексация заработной платы, ликвидация зарплатных долгов, легализация трудовых отношений и выведение из тени "серых" доходов.

Председатель краевой организации профсоюза работников народного образования и науки Юрий Абдуллаев подчеркнул, что в Алтайском крае в сфере образования работает почти 100 тысяч бюджетников.

"Коллективы с воодушевлением встретили ваши слова о необходимости повышения зарплаты бюджетникам", — сказал Абдуллаев.

Он подчеркнул, что сейчас его профсоюз обсуждает с региональным министерством образования отказ от модели оплаты труда "ученико-час" и переход на отраслевую систему оплаты труда как на более понятную и прозрачную. Юрий Абдуллаев попросил Виктора Томенко оказать содействие в этом вопросе.

О зарплате, но с другой стороны, говорила и председатель краевой организации Российского профсоюза работников культуры Лариса Зорина. За зарплаты большинства работников культуры в крае отвечают муниципалитеты. И дело не только в вечной нехватке средств в местных бюджетах, но еще и в разных подходах — в каждом муниципалитете своя система оплаты труда.

Говорили на встрече и о развитии в регионе социального партнерства. Сегодня в Алтайском крае есть уже 150 соглашений о социальном партнерстве регионального, территориального и отраслевого уровней, действует 24 региональных отраслевых, 69 территориальных трехсторонних соглашений.

"Но есть пока нерешённые вопросы. Не все работодатели важных отраслей вовлечены в процессы социального партнерства. Это сферы торговли, туризма, гостиничного бизнеса, финансовой и страховой деятельности, есть резервы в промышленности и переработке", — сказал Виктор Томенко.

Иван Панов отметил, что профсоюзы всегда настроены на диалог в этом направлении, но ждут от власти большей открытости.

Виктор Томенко ответил, что менее чем за два месяца работы в регионе он встретился с представителями многих отраслей. И действительно, он неоднократно общался с промышленниками, посетил несколько заводов и крупных предприятий, встречался с бизнесменами, врачами, учителями, работниками культуры, студентами. И врио главы региона намерен "дойти до всех".

Но чтобы система работала на благо, нужна совместная работа. Один из вариантов такой совместной работы — стратегия развития Алтайского края "Энергия развития" на ближайшие несколько лет. Сейчас над ней работают несколько десятков экспертов из разных сфер.

"Направляйте свои предложения. Мы всё проанализируем. Да, проблем много, вопросов много. Всё, что решалось просто, давно уже решено", — подытожил в конце встречи Виктор Томенко и предложил сделать такие встречи регулярными.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

19.07.2018 16:12
Eugene

А если спросить федеральные компании почему у них з/п "алтайцам" меньше, чем в соседних регионах?
Хотя, вопрос этот риторический.

0  0
19.07.2018 16:19
Я

А зачем бизнесу поднимать зарплаты, когда и за эти работают?! Даже если они и будут наращивать мощности и производство, то всё равно, зачем? Они и так работать будут, деваться некуда, будут пахать

0  0
19.07.2018 16:30
- гость -

Нормально Томенко начал решать проблемы в крае. Глядишь путное что-то сделает

0  0
19.07.2018 16:34
- гость -

Конечно нужно развивать экономику, хозяйство, и тогда жизнь региона начнёт налаживаться

0  0
19.07.2018 16:35
- гость -

"Коллективы с воодушевлением встретили ваши слова о необходимости повышения зарплаты бюджетникам"

Коллективы с еще бОльшим воодушевлением встретили вашу поддержку о повышении пенсионного возраста.

новости амика все больше и больше напоминают своим слогом репортажи с N-го сьезда партии КПСС...
дорога уже наметилась...

0  0
19.07.2018 16:41
- гость -

Т.е. повышать зарплаты бюджетникам в ближайшее время даже и не планируется?

0  0
19.07.2018 17:00
- гость -

низкий уровень зарплат в Алтайском крае компенсируется низкой величиной прожиточного уровня там же...

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