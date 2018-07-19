Фото: vesti22.tv
Двухметровая стела с буквой Б и изображением медведя, которую установили на территории туркластера перед Нагорным парком в Барнауле, развалилась. Об этом пишут "Вести Алтай".
Уточняется, что стела была установлена рядом с переходом к лестнице Нагорного парка год назад. Необычный подарок городу сделали несколько предпринимателей. За свой счет они изготовили стелу и соорудили площадку для фотографирования.
Однако несколько дней назад барнаульцы заметили, что стела повалена, а ее части разбросаны неподалеку.
Причины поломки конструкции неизвестны.
Комментарии
Клея побольше надо было !
ща все так делают, что через год уже разваливается
нафиг клей!!! синяя изолента спасет мир)))
наверное "подарок" был не совсем искренний, а возможно и по принуждению
Одно из двух: либо качество "подарка" было настолько низким, либо вандалы.
Клей похоже плохой. От жары расплавился.
На вандалов не сильно похоже...скорее всего качество изготовления такое
стела упала во время бури же
Привет туркластеру!
Символично.
какой туркластер - такая и стелла
качество абсолютно всего у нас в стране не просто хромает, а уже еле слышны последние вздохи...