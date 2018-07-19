Фото: 1ul.ru
Жителя Барнаула ждет суд по обвинению в покушении на мелкое взяточничество — горожанин пытался подкупить полицейского.
Как сообщили в краевой прокуратуре, 4 марта этого года обвиняемый передал в качестве взятки инспектору отделения по исполнению административного законодательства три тысячи рублей.
Эти деньги предназначались для вознаграждения за совершение заведомо незаконных действий, связанных с непривлечением продавца торгового павильона и его собственника к административной ответственности за незаконную розничную продажу алкогольной продукции.
Довести свой преступный умысел до конца барнаулец не сумел, так как инспектор отказался от денег.
В данный момент по уголовному делу утверждено обвинительное заключение.
Комментарии
три тысячи рублей
Больной что ли, у него зарплата пятьдесят
Минимум полтишок в таких случаях надо готовить. Лошара какой-то, толи подставной.
Больной что ли, у него зарплата пятьдесят
еще поди и скан фишки есть?
еще поди и скан фишки есть?
Есть и не одной. И не только скан и сами фишки есть