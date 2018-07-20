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Блюда из кабачков, которые должен попробовать каждый

, ИА "Амител"
Готовим кабачки так, чтобы их ели даже те, кто их не любит

Фото: Kto-chto-gde.ru

Середина лета — пора кабачков. У них есть как ярые фанаты, так и те, кто не будет есть их ни под каким предлогом. Для тех и других мы сделали подборку нескольких блюд из кабачков: чтобы первые попробовали для себя что-то новенькое, а вторые иначе взглянули на эти овощи.

Лапша из молодых кабачков

Что потребуется?

  • Кабачки молодые — 2 шт. (примерно 700 г)
  • Морковь (по желанию) — 1 шт.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Масло растительное — 2 ст. л.
  • Кинза свежая — по вкусу
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный молотый — по вкусу
  • Приправы — по вкусу

Как готовить?

Нарезать морковь соломкой. Кабачки вымыть, обрезать с двух сторон, разрезать пополам. Ножом для чистки овощей нарезать лапшу из кабачков. Разогреть на сковороде растительное масло. Выложить всю кабачковую лапшу на сковороду, перемешать через полторы минуты. Сверху выложить морковь. Подождать еще полторы минуты и перемешать. Примерно через минуту посолить, поперчить, добавить измельченный чеснок и зелень. Перемешать, убрать огонь, закрыть сковороду крышкой и подождать еще минуту.

Фриттата с кабачками

Что потребуется?

  • Яйца — 5 шт.
  • Кабачок — 180 г
  • Лук — 40 г
  • Морковь — 30 г
  • Зелень — 20 г
  • Растительное масло — 30 г
  • Соль — по вкусу

Как готовить?

Мелко нарезать лук, морковь натереть на терке. Обжарить на растительном масле в течение нескольких минут и добавить немного воды, 2-3 минуты потушить. Кабачок очистить, нарезать небольшими кубиками, добавить к луку с морковью и тушить все вместе 5 минут. Немного присолить. Яйца взбить (блендером), присолить и добавить мелко нарезанную зелень (немного зелени оставить для украшения). Разогреть духовку до 180 градусов. Смешать взбитые яйца с овощной смесью, затем выложить в форму для запекания. Поставить в разогретую духовку. Готовить, пока смесь не перестанет быть жидкой. При подаче украсить фриттату из кабачков зеленью.

Кабачковый рулет

Что потребуется?

  • Кабачки — 3 шт.
  • Помидоры — 2 шт.
  • Сыр — 100 г
  • Сметана — 2 ст. л.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Яйца — 3 шт.
  • Мука — 3 ст.л.
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу

Как готовить?

Кабачки очистить с помощью овощечистки и натереть на крупной терке. Посолить и поперчить. Отжать лишнюю влагу, добавить яйца и муку, перемешать. Противень застелить пергаментом. Распределить по противню кабачковое тесто и запечь в духовке в течение 30 минут при 180 градусах. Помидоры нарезать кубиками. Чеснок и сыр натереть на мелкой терке. Все смешать. Распределить начинку поверх кабачкового коржа и завернуть рулетом.

Запеканка из кабачков с брынзой

Что потребуется?

  • Кабачок — 1 шт.
  • Брынза — 80 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Мука — 2 ст. ложки
  • Сметана — 50 мл
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный молотый — по вкусу
  • Масло растительное — для обжаривания

Как готовить?

Кабачок вымыть, нарезать кубиками и смешать с 1 ст. ложкой муки. В сковороде нагреть немного масла, выложить кабачок и обжарить до легкой корочки. Посолить, поперчить, добавить чеснок, пропущенный через пресс, и обжаривать еще 1-2 мин. Брынзу размять вилкой, добавить яйцо, перемешать, соединить со сметаной и 1 ст. ложкой муки, снова перемешать. Выложить обжаренные кабачки и смешать с сырной массой. Переложить в форму для запекания и поставить в духовку. Готовить запеканку при 180 градусах в течение 35-40 минут, до приятного золотистого цвета. Если верх запеканки будет темнеть, накрыть форму крышкой или фольгой.

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

20.07.2018 07:49
- гость -

без мяса это бе... сами ешьте эту бурду
по всем каналам последнее время рецепты из лопуха, лебеды, крапивы... типа готовьтесь как в послевоенное голодное время

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