Фото: НТВ
Минобороны РФ опубликовало запись учебных пусков новейших гиперзвуковых ракет "Кинжал" с истребителей МиГ-31. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на размещенный каналом НТВ ролик.
На двухминутном видео показано, как истребитель "Кинжал" взлетает с военного аэродрома, а затем производит пуск ракеты.
МиГ-31 сопровождал дальний бомбардировщик Ту-22М3, также оснащенный "Кинжалом".
Гиперзвуковая ракета "Кинжал" была представлена российским лидером Владимиром Путиным в начале марта в послании Федеральному собранию. Сообщалось, что "Кинжал" может развивать скорость в 10 Махов (10 скоростей звука), гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.
Комментарии
Ну, не сильно убедительно, естественно не видно, что она гиперзвуковая, но это можно отмазать, что гиперзвук снять не возможно, но еще не понравилось, что ее надо с самолета запускать. Пока он взлетает, его пять раз подбить можно. Да и аэропорт можно разбомбить. А с земли ее нельзя запустить? Если придумали материал, выдерживающий гиперзвук, можно придумать, как ее запустить с земли. Ведь это эффективней.
Если такие видео публикуется, то главное в них должен быть не взлет самолета, а полет ракеты. Можно снять гиперзвук или нельзя - это другой вопрос, но снять надо так, как можно. Тогда хотя бы приблизительно будет понятно, похоже это на гиперзвук или нет. Думаю гиперзвуковую ракету придумать сложней, чем ее видеосъемку. Иначе, лучше вообще не показывать, наводит на подозрения, а это только в минус