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Правительство России разрабатывает ответные санкции против нескольких сотен физических и юридических лиц на Украине. Об этом пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на источники в кабмине.
По данным издания, ограничительные меры могут затронуть украинских бизнесменов, политиков и госслужащих. Их активы в РФ заблокируют.
Над списком работают Минфин, Минэкономики и Минпромторг. К 1 августа ведомства подготовят предложения по импортируемым из Украины товарам, на которые можно будет наложить санкции.
Источник издания добавил, что данный шаг является ответом Москвы на аналогичные шаги со стороны Киева.
Так, в мае Украина ввела ограничения в отношении юридических и физлиц, которые были "связаны с российской политикой в отношении Украины", а также в отношении которых правительства США и стран Евросоюза применили соответствующие решения.
Комментарии
украинских бизнесменов, политиков и госслужащих. Их активы в РФ заблокируют.
У украинцев есть активы в России? Прикольно. До такой степени наглецы? Мне не понятно, как наши там бизнес ведут, а потом обижаются. Так вы в Сомали еще бизнес замутите