В Барнауле появилось место для мужского досуга

Когда хочется смастерить своими руками подарок для друга на юбилей или садовую мебель, да ту же стойку для гамака или складной стол, для этого существует отличное место.
Удобно расположившись на втором этаже строительного гипермаркета "Формула М2" на Павловском тракте, 49/3, столярная мастерская позволяет с комфортом выполнить необходимую работу.
- Оборудованное рабочее место (верстак, полки для инструмента и материала)
- Большой выбор инструмента и станков
- Мастер, который всегда придет на помощь в сложном вопросе
- Постоянные мастер-классы
- Реально низкая цена, при этом платите вы только за время, проведенное в "Крафт-клубе М2", весь инструмент, станки входят в стоимость посещения.
"В первую очередь мы создали нашу общественную столярную мастерскую для того, чтобы любой человек мог решить простые нужды: если купил материал, то прийти и напилить, как нужно, в спокойной обстановке. Или нет, например, гаража, но есть желание самому поработать по дереву – тот же стол раскладной собрать – пожалуйста, у нас и место с оборудованным рабочим пространством, и инструмент на любой вкус. Также есть дежурный мастер, который всегда придет на помощь. А еще часто случаются ситуации, когда самому сделать реально дешевле, либо не можешь найти то, что хочется. Уже не редкость, когда клиент приходит с фотографией и по фотографии вместе с мастером делают, и ведь получается! Про сравнение с ценой в магазине – конечно, дешевле самому сделать. И скажу так: прежде чем делать что-то на заказ, приходи и попробуй сделать сам! А мы поможем и подскажем!" - говорит Константин Ганов, руководитель "Крафт-клуба М2".
Общественная столярная мастерская "Крафт-клуб М2"
Инстаграм "Крафт-клуба М2"
Павловский тракт, 49/3, 2 этаж.
Тел: 8 800 775 9000
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