Житель Новоалтайска выкинул наркотики с балкона на глазах у полиции

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Житель Новоалтайска приговорен к трем годам и восьми месяцам колонии строгого режима за хранение наркотиков в крупном размере.
Как сообщили в краевой прокуратуре, мужчина хранил марихуану у себя дома. Испугавшись приезда полицейских, 8 ноября прошлого года он выкинул часть наркотического средства с балкона.
В этот момент под балконом стоял сотрудник полиции и наблюдал за квартирой подозреваемого.
"Несмотря на показания сотрудников полиции, мужчина вину в совершении данного преступления не признал, пояснил, что ничего с балкона не выбрасывал, однако в его квартире в ходе осмотра места происшествия также было обнаружено и изъято наркотическое средство того же вида", — добавляют в прокуратуре.
В итоге суд приговорил горожанина к реальному сроку.
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