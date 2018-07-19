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Дожди в горах Алтая стали причиной возрастания опасностей на горных и водных туристических маршрутах, сообщает ГУ МЧС по республике.
"В Республике Алтай в результате выпадения осадков в виде дождя отмечается повышение уровня воды в реках, возможны сходы селей, лавин, камнепады в горах, ухудшение видимости из-за туманов, складывается опасная обстановка на горных и водных туристических маршрутах", — подчеркивают в экстренном ведомстве.
Спасатели настоятельно рекомендуют туристам, планирующим походы в горы и сплавы по горным рекам, перенести мероприятия на более благоприятное время.
Также в МЧС подчеркивают, что при планировании туристических походов необходимо регистрироваться в Алтайском поисково-спасательном отряде для своевременного оказания помощи в случае возникновения нештатной ситуации.
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