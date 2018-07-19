Фото: geometria.ru
Фестиваль "Парк рок" соберет алтайских музыкантов в Парке спорта имени Смертина 5 августа 2018 года. Концерт, на котором будет звучать музыка всех поколений, будет идти с 14:00 до 22:00, пишет "Катунь 24".
Отмечается, что одно из самых масштабных событий летнего сезона получило поддержку городской и краевой власти. По словам представителя парка и соорганизатора мероприятия Артема Сингача, грядущий концерт "готов принять 5 тысяч поклонников рок-музыки, которые получат удовольствие от живого и качественного звука, музыкального и светового оборудования высокого уровня и, конечно, состава рок-команд". Группы исполнят как легендарные мировые хиты, так и альтернативные направления рока.
Об участии в фестивале уже заявили такие коллективы, как трибьют-группа "Ленинград", "Skaйф", MW, Code 5150, ЧэПэ, BUILDAY, "Провинция", SHAPYTO CREW, Cheetaz, OutLooks, TMB, Rocket Jump, Nоль Три, Black Rose.
"При комплектовании фестивального состава мы хотели познакомить горожан с основными направлениями рок-музыки и ее лучшими образцами, сделать фестиваль рока по-настоящему народным. В этом году мы сделали ставку на классику", — отметил постоянный соорганизатор фестиваля, лидер группы "Skайф" Эдуард Фогель. Он добавил, что горожане услышат каверы из репертуара Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd, Nirvana и собственные песни музыкантов. На сцене будут выступать как опытные, так и юные коллективы.
Команда Парка спорта выразила благодарность за поддержку правительству Алтайского края, администрации города Барнаула, Молодежному парламенту Алтайского края и "Наше радио Барнаул". Фестиваль был поддержан грантом губернатора региона в сфере деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.
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