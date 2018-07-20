Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Сухую и жаркую погоду прогнозируют синоптики в Алтайском крае в пятницу, 20 июля.
По данным алтайского ЦГМС, в регионе в этот день будет преимущественно без осадков. Дневные температуры в крае составят +25…+30 градусов.
Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду с усилением до 14 метров.
Читайте также: Чрезвычайная пожароопасность: на Алтае продлили штормовое предупреждение
В Барнауле без осадков. Днем в краевой столице будет +26…+28 градусов. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду.
Напомним, что в крае до 23 июля действует штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности.
Комментарии