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Экс-глава МЧС Кузбасса пытался уничтожить документы по делу "Зимней вишни"

, ИА "Амител"
В частности, он приказал уничтожить бухгалтерскую базу

Фото: sibdepo.ru

Экс-начальник ГУ МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов пытался помешать расследованию и уничтожить документы, сообщил представитель следствия на заседании Центрального районного суда города Кемерово, где рассматривался вопрос о продлении ареста.

"В частности, обвиняемый давал приказы об уничтожении бухгалтерской базы. Кроме того, выявлены несоответствия действительности в сведениях об описании пожара", — приводит его слова "РИА Новости".

Агентство напоминает, что Мамонтова обвиняют в халатности и растрате бюджетных средств. Следствие считает, что он и начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы местного МЧС Григорий Терентьев не запланировали и не провели в 2017-2018 годах проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации торгового центра "Зимняя вишня".

Обоих задержали 25 мая и арестовали.

Ранее суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Мамонтову срок содержания под стражей до 25 сентября.

Напомним, пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Жертвами стали 60 человек, большинство из которых — дети.

Следствие выяснило, что в ТЦ не работала автоматическая пожарная сигнализация, а охранник не стал включать принудительную систему оповещения о ЧП.

Фигурантами дела стали 11 человек, в том числе собственники и управляющие зданием, охранник, ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия. Всех арестовали.

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Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

19.07.2018 17:51
гость

пытался уничтожить документы по делу "Зимней вишни", поэтому давал приказы об уничтожении бухгалтерской базы. Как бухгалтерская база МЧС связана с "Зимней вишней"?

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