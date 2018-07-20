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Одной из самых симпатичных идей городских властей - о введении системы оплаты проезда в общественном транспорте Барнаула картой Сбербанка - пока так и не удалось сбыться. Перевозчики сообщают, что виной тому устаревшие в техническом плане валидаторы. В мэрии же надеются, что система в тестовом режиме заработает уже с осени.
С 1 августа 2017 года жители города Бийска упростили себе проезд в автобусах и трамваях. Проект власти наукограда реализовали совместно с платежными системами "Золотая Корона", Сбербанк, Mastercard и ООО "Норд". В конце декабря 2017 года на пресс-конференции управляющий Алтайским отделением ПАО "Сбербанк" Максим Волков заявлял, что финансовая организация и муниципальный "Центртранс" планируют подписать договор о внедрении системы оплаты проезда банковской картой уже с 1 февраля 2018 года. Планировалось, что первоначально система оплаты проезда банковской картой будет апробирована в тестовом режиме на нескольких маршрутах, а затем данную практику введут повсеместно.
Спустя полгода после анонсирования система так и не была введена в краевой столице. Как сообщили в мэрии Барнаула, сейчас решаются организационные вопросы с перевозчиками, которые уже ввели электронную систему оплаты проезда, чтобы осенью пассажиры могли оплачивать проезд банковскими картами. Впрочем, этот процесс может затянуться. Оплачивать проезд бесконтактной картой удобно и просто – пассажирам достаточно одного касания банковской картой или другим бесконтактным устройством: брелоком, стикером, смартфоном к терминалу кондуктора. Для оплаты проезда банковской картой не требуется ввод ПИН-кода или длительное ожидание: операция совершается быстро и безопасно.
Как сообщили Amic.ru несколько барнаульских перевозчиков, пожелавших остаться анонимными, проект застопорился из-за того, что валидаторы, закупленные мэрией для электронной системы, просто не соответствуют техническим характеристикам. Они не предназначены для того, чтобы считывать банковские карты нового образца, поддерживающие услугу NFC (оплата через касания картой платежного терминала).
По словам перевозчиков, действующие валидаторы они берут в аренду у муниципального "Центртранса". Плата небольшая, но и она за последние месяцы выросла в несколько раз. Для перевозчиков, которые работают в убыток из-за цены на бензин, это дополнительный удар по карману. Если мэрия не закупит NFC-валидаторы, оплата проезда банковскими картами и смартфонами так и окажется только прекрасной идеей.
На сегодняшний день более 18 миллионов поездок на общественном транспорте совершили барнаульцы по введенным в конце 2016 года транспортным картам. В Барнауле перевозки выполняют 144 трамвая, 716 автобусов, 52 троллейбуса. Пополнить транспортные карты можно в 105 точках.
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