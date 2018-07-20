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"Порядок в городе": как в Новоалтайске сдали первую дорогу по проекту БКД

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Остальные участки улиц будут сданы к осени

Фото: Amic.ru

Масштабный ремонт дорог ведется в городе Новоалтайске в рамках федерального приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги". В 2018 году на приведение в порядок восьми участков улиц города-спутника Барнаула из разных бюджетов будет направлено более 100 миллионов рублей. Подрядчик "Северо-Восточное дорожно-строительное управление" уже выполнил около 75% от всего объема работ. В четверг, 19 июля, журналистам показали первый готовый участок на улице Прудской протяженностью 450 метров.

В проект "Безопасные и качественные дороги" Новоалтайск попал впервые. В 2017 году программу на себе опробовал Барнаул. В этом году с инициативой о включении Новоалтайска в БКД выступила местная администрация. Проект "Безопасные и качественные дороги" предусматривает возможность за счет федеральных, краевых и муниципальных средств отремонтировать основные улицы города. На "Карте убитых дорог", составленной Общероссийским народным фронтом, в Новоалтайске насчитывается 29 разбитых участков общей протяженностью около 20 километров.

Как отметил глава города Новоалтайска Сергей Еремеев, в прошлом году на ремонт дорог было выделено всего 30 миллионов рублей. В этом — почти в четыре раза больше. Сумма беспрецедентная для города-спутника Барнаула. Многие улицы, включенные в проект, не ремонтировались годами. Например, улица Прудская — транспортная артерия города, ямы на ней ежедневно вызывали недовольство водителей и пассажиров. При ремонте были оборудованы специальные транспортные карманы для общественного транспорта, уложен новый асфальт на тротуаре.

"Мы и дальше планируем участвовать в этой программе и наводить порядок в городе. Ждем инвесторов, что позволит наполнить наш бюджет. Нужно теперь работать над дорогами в частном секторе. Мы отдаем приоритет дорогам рядом со школами, где проходит большой поток общественного транспорта. Что касается 2019 года, то на ремонт будет выделено также более 100 миллионов рублей", — отметил Сергей Еремеев.

В проверке отремонтированной улицы Прудской приняли участие общественники и специалисты дорожной лаборатории, которые изучают новенький асфальт по международному стандарту IRI. По отремонтированной трассе движется дорожная лаборатория со специальными приборами, которые фиксируют величину колебаний. Данные отправляются на компьютер, который создает модель ощущений пассажира и водителя при проезде по данному участку и определяет, насколько это соответствует норме. Если раньше отклонения дорожного полотна до 5 мм считались допустимыми, то по новым стандартам их нужно устранять. Как показала проверка на этот раз, дорожное покрытие на Прудской практически идеальное.

Главный инженер "Северо-Восточного дорожно-строительного управления" Сергей Краус пообещал, что остальные 7 улиц будут сданы к осени. Подрядчику по проекту БКД необходимо к осени сдать еще два крупных контракта — участок региональной трассы Фирсово — Бобровка — Рассказиха (68 миллионов) и дорогу Белоярск — Заринск (120 миллионов). Свободного времени, даже учитывая погоду без осадков, нет.

Сейчас дорожные службы также работают на других улицах Новоалтайска – на Деповской (участок от ул. Деповской, 22 до ул. Высоковольтной и от ул. Высоковольтной до ул. Белоярской, 288), Прудской (участок от ул. Прудской, 2 до ул. Космонавтов), Тимирязева (от развязки до железнодорожного переезда) и Промплощадке.

В 2018 году в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" отремонтируют 44 участка улиц Барнаула, 8 улиц в Новоалтайске и пять региональных трасс. Всего более 118 километров. На эти работы из бюджетов всех уровней будет направлено более 1,6 миллиарда рублей. Чтобы Барнаульская агломерация продолжила участвовать в проекте на 2019 год, необходимо снизить количество мест концентрации ДТП в 2 раза.

Несмотря на некоторые сложности, по качеству ремонта дорог в рамках программы БКД Барнаульская агломерация входит в пятерку лучших в стране. К 2025 году задача стоит достигнуть 90% дорог, соответствующих нормативам, и снизить до нуля аварийность на барнаульских магистралях.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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