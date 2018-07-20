Фото: avito.ru
Четырехкомнатную квартиру площадью 126 квадратных метров продают в новой кирпичной высотке в барнаульском квартале 2000 за 8,8 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Жилье расположено на пятом этаже. В квартире выполнен ремонт в классическом стиле.
В кухне-гостиной имеется гарнитур с итальянскими фасадами Francesca из натурального дерева и столешницей из камня. Кожаная мебель. Встроенная посудомойка, водонагреватель, варочная поверхность, духовка, мощная встроенная вытяжка.
В спальне также установлен гарнитур из массива дерева и шпона. В детской имеется встроенный шкаф и гарнитур из массива дерева. В гостевой комнате стоит широкий раскладной диван с ортопедическим основанием.
В раздельном санузле чугунная испанская ванна, французский подвесной унитаз. Имеется водонагреватель.
Кроме того, в квартире есть два утепленных балкона с немецкими раздвижными порталами.
Один из балконов сделан под кабинет. На втором установлена кедровая фитобочка с парогенератором.
Полы в квартире выполнены из дубовой паркетной доски. На балконах и в кухне обустроены теплые полы.
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