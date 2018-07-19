Фото: Пресс-служба "National Geographic Россия"
Фотовыставка "Дикая природа России" открылась 13 июля в выставочном зале музея "Город" в Барнауле. Об этом пишет пресс-служба "National Geographic Россия".
Уточняется, что в экспозицию вошли лучшие работы прошлого года по итогам фотоконкурса, который проводил журнал на сайте nat-geo.ru.
Главный редактор "National Geographic Россия" Андрей Паламарчук рассказал, что по итогам конкурса, который проходит ежегодно, формируется фотовыставка, путешествующая по городам России.
"Семь лет подряд мы стараемся привлекать внимание к красоте нашей природы, к тому, как важно охранять и приумножать эту красоту. Хочу сказать большое спасибо нашим авторам – признанным мастерам и начинающим фотографам. Конечно, каждый хочет победить в конкурсе, но это, к сожалению, невозможно. Зато можно участвовать в большом деле экопросвещения – и в этом деле каждый из фотографов, чьи работы представлены на этой выставке, – победитель" — добавил он.
Отмечается, что на торжественном открытии выставки выступала барнаульская этно-фолк группа "Рунара", которая "создала волшебную атмосферу, погрузив гостей церемонии в мир вдохновляющей этнической музыки, органично вписавшейся в обстановку открытия".
Фотовыставка пройдет в музее "Город", расположенном по адресу: проспект Ленина, 111, до 12 августа включительно. Она открыта с 10:00 до 18:00 со среды по воскресенье.
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