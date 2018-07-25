Из ягоды можно делать не только варенье и компоты, но и отличные соусы к мясу, которые точно так же можно заготовить на зиму, а потом дополнять ими блюда. При этом вы можете быть уверенными в том, что используете качественный продукт, без добавок и усилителей вкуса. Мы собрали несколько рецептов, которые придутся по душе всем любителям вкусно поесть.
Соус к мясу из брусники
Что потребуется?
- Брусника — 200 г
- Сахар — 2 ст.л.
- Бальзамический уксус — 25 мл
- Хмели-сунели — 0.5 ч.л.
- Гвоздика — 2 шт.
- Можжевеловые ягоды — 2 шт.
- Перец чили — 1 шт.
- Смесь перцев молотых и соль — по вкусу
Как готовить?
Соус из вишни к мясу
Что потребуется?
- Вишня — 1.5 кг
- Сахар — 300 г
- Растительное масло — 1 ст. л.
- Уксус — 1 ст. л.
- Картофельный крахмал — 2 ст.л.
- Смесь перцев молотых, гвоздика, специи по вкусу
Как готовить?
Соус ткемали
Что потребуется?
- Сливы (очищенные от косточек) – 3 кг
- Чеснок – 2 головки
- Свежая кинза – 0,2 кг
- Сахар – 0,5 стакана
- Соль – 4 ст. л.
- Хмели-сунели – 20 г
- Перечная мята – 10 г
- Горький перец – 2 стручка
Как готовить?
Сливы очистить и засыпать их тремя ложками сахара, оставить на некоторое время в прохладном месте, чтобы они пустили сок. После поставить на огонь, при необходимости добавить немного воды. Довести до кипения, варить 5-10 минут и протереть через сито. Вернуть на огонь. Варить, помешивая, пока содержимое кастрюли не уменьшится втрое. Добавить мелко порубленную зелень, толченый чеснок, измельченный блендером перец, соль и оставшийся сахар, а также хмели-сунели. Варить еще 10-15 минут. Разлить соус в стерилизованные стеклянные емкости небольшого объема, закрыть крышками. После остывания классический ткемали можно убрать в кладовую – соус хорошо стоит при обычных условиях, даже если в помещении комнатная температура.
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