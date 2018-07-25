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Брусника, вишня и слива: делаем ягодные соусы к мясу на зиму

, ИА "Амител"
Нетрадиционные заготовки на зиму

Из ягоды можно делать не только варенье и компоты, но и отличные соусы к мясу, которые точно так же можно заготовить на зиму, а потом дополнять ими блюда. При этом вы можете быть уверенными в том, что используете качественный продукт, без добавок и усилителей вкуса. Мы собрали несколько рецептов, которые придутся по душе всем любителям вкусно поесть.

Соус к мясу из брусники

Что потребуется?

  • Брусника — 200 г
  • Сахар — 2 ст.л.
  • Бальзамический уксус — 25 мл
  • Хмели-сунели — 0.5 ч.л.
  • Гвоздика — 2 шт.
  • Можжевеловые ягоды — 2 шт.
  • Перец чили — 1 шт.
  • Смесь перцев молотых и соль — по вкусу

Как готовить?

Бруснику перебрать и промыть, подсушить при помощи полотенца. Переложить ягоды в кастрюлю и засыпать сахаром. С помощью ложки слегка примять бруснику. Поставить кастрюлю на плиту и варить на слабом огне в течение 10 минут. Чтобы избавиться от ягодных шкурок, по желанию, можно остудить будущий соус и перетереть через сито. Добавить в массу хмели-сунели, гвоздику, можжевеловые ягоды, смесь молотых перцев, соль, мелко порубленный перчик чили, влить бальзамический уксус. Хорошо все перемешать и снова поставить на медленный огонь. Варить, помешивая, пока содержимое кастрюли не станет густым, как кисель. Разлить по маленьким стерилизованным банкам и герметично закрыть крышкой. Дайте соусу остыть в тепле, после его лучше хранить в прохладном месте.

Соус из вишни к мясу

Что потребуется?

  • Вишня — 1.5 кг
  • Сахар — 300 г
  • Растительное масло — 1 ст. л.
  • Уксус — 1 ст. л.
  • Картофельный крахмал — 2 ст.л.
  • Смесь перцев молотых, гвоздика, специи по вкусу

Как готовить?

Вишню положить в кастрюлю и засыпать сахаром. Оставить на ночь. Если ягоды не очень сочные и сока за ночь выделится мало, нужно будет добавить 0,5 стакана воды. Далее поставить кастрюлю на средний огонь и, помешивая, довести до кипения. Варить вишню в течение 20 минут, после чего откинуть на дуршлаг, чтобы стек весь сироп. В отдельную емкость протереть ягоды через дуршлаг и добавить в полученное вишневое пюре ложку растительного масла, смесь молотых перцев, гвоздику и прочие специи. Кастрюлю с вишневым пюре и специями поставить на плиту и снова довести до кипения. Пока вишневое пюре греется, в остывшем сиропе развести крахмал. Когда пюре закипит, нужно добавить в него уксус и размешать. Постепенно ввести сироп с разведенным в нем крахмалом, после чего прокипятить будущий соус еще 2-3 минуты. Готовый соус разлить в небольшие банки и герметично закрыть крышками. Остудить и убрать в холодное место.

Соус ткемали

Что потребуется?

  • Сливы (очищенные от косточек) – 3 кг
  • Чеснок – 2 головки
  • Свежая кинза – 0,2 кг
  • Сахар – 0,5 стакана
  • Соль – 4 ст. л.
  • Хмели-сунели – 20 г
  • Перечная мята – 10 г
  • Горький перец – 2 стручка

Как готовить?

Сливы очистить и засыпать их тремя ложками сахара, оставить на некоторое время в прохладном месте, чтобы они пустили сок. После поставить на огонь, при необходимости добавить немного воды. Довести до кипения, варить 5-10 минут и протереть через сито. Вернуть на огонь. Варить, помешивая, пока содержимое кастрюли не уменьшится втрое. Добавить мелко порубленную зелень, толченый чеснок, измельченный блендером перец, соль и оставшийся сахар, а также хмели-сунели. Варить еще 10-15 минут. Разлить соус в стерилизованные стеклянные емкости небольшого объема, закрыть крышками. После остывания классический ткемали можно убрать в кладовую – соус хорошо стоит при обычных условиях, даже если в помещении комнатная температура.

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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