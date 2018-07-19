Фото: upmonitor.ru
Госдума в четверг, 19 июля, приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста. Докладчиком от кабмина выступил глава Минтруда Максим Топилин, пишет "Интерфакс".
Законопроект, предусматривающий изменения в пенсионной системе страны, в том числе по повышению пенсионного возраста, внесли в Госдуму 16 июня. В пояснительной записке авторы излагают доводы в поддержку повышения планки выхода на пенсию с действующих 55 и 60 лет для женщин и мужчин до 63 и 65 лет соответственно.
В правительстве полагают, что пенсионная реформа позволит создать условия для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан с учетом адаптации пенсионной системы к новым демографическим условиям, в том числе с учетом увеличения продолжительности жизни, а также для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом.
Авторы подчеркивают, что пенсионеры в первые годы после выхода на пенсию продолжают работать, а также то, что люди от 60 до 64 лет являются достаточно активными в экономическом и социальном плане. Согласно документу, сейчас в РФ работает каждый третий пенсионер (30%).
Сближение пенсионного возраста мужчин и женщин объясняется, в частности, "необходимостью обеспечения гендерного равенства" и задачей повысить пенсии женщинам.
Комментарии
Кто-бы мог подумать !?
Почему не слушают глас народа??? Избиратели - против! Люди против!!!
зря они это затеяли, зря
Отозвать всех депутатов, голосовавших «за» по утрате доверия избирателей.
Почему не слушают глас народа??? Избиратели - против! Люди против!!!
Да что вы говорите!!!??
Когда выбирали почему -то были за!
А теперь хватайте и держите свой кусман стабильности...
Как вообще у алтайских депутатов поднялась рука дать положительный отзыв??? В регионе со средней продолжительностью жизни в 65 лет?! Не иначе, как предательство народа!
Когда мы голосовали, то голосовали против. И вообще не знаем ни одного человека из близкого и дальнего окружения, кто бы голосовал «за стабильность». Но каким-то странным образом, нам эту «стабильность» навязали...
Моральные уроды.
Пенсии маленькие потому что на льготников не хватает - знакомый ушел под 40 и получает под 40, сидел в в/ч на складе, военный блин. Разве таких прокормишь? А с бабушками с 11-14 тысячами готов зарплатой делиться, так никто не спрашивает.
19.07.2018 18:42
- гость -
Ой не надо - очень много за стабильность голосовало. причем знакомый у меня как ошпаренный теперь из-за повышения пенсионного возраста бегает. ему как раз накапает в 65 выходить. я говорю - ты же сам голосовал -башкой не думал? он такой - а за кого бы я голосовал?может другой бы до 70 лет поднял бы пенсионный возраст. А тут хоть какая-то стабильность. Я говорю - ну поднял бы до 70 лет другой президент - заменили бы его. сменяемость власти вроде как. Его реплика - а ты знаешь дружок что за 6 лет можно государство полностью развалить. Горбачев за 6 лет СССР развалил.
вот и поговорили.
Кто хочет понять почему народ в России никогда не будет жить хорошо - читаем книгу "Русская система управления" автор Прохоров. лучшая книга 2002 года. В ней кстати предсказано скатывание нового президента в авторитаризм. Хотя в это совершенно нельзя было поверить в 2002 году
Стабильно только хуже