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Египетские ученые и инженеры в четверг, 19 июля, внезапно начали вскрывать крышку таинственного черного саркофага, который был найден в начале июля в городе Александрия. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на местную газету "Аль-Ахрам".
Сейчас крышка разгерметизирована и поднята всего на пять сантиметров, однако работы были приостановлены, а всех наблюдающих за процессом людей эвакуировали из-за возможного испарения ядовитых газов из запечатанного свыше двух тысяч лет назад саркофага.
"На площадке останутся только ученые и инженеры… Ядовитый газ, который может выделяться при вскрытии саркофагов, способен нанести серьезный вред здоровью человека, вплоть до смертельного исхода", — сообщил газете работающий на площадке ученый.
Подчеркивается, что вскрытие саркофага началось внезапно, журналистов не пригласили на площадку, несмотря на недавние заявления министерства по делам памятников древности Египта, которое обещало предельно открытую для общественности операцию. "Комиссия министерства прибыла на площадку для вскрытия саркофага неожиданно в сопровождении усиленной охраны, журналистов не пустили", — цитирует издание слова очевидца.
Нетронутый мародерами запечатанный таинственный гигантский саркофаг из черного гранита весом 25-30 тонн был найден в начале июля при проведении строительных работ под одним из зданий в городе Александрия. На том же месте на глубине пяти метров нашли 40-сантиметровый фрагмент статуи мужчины из мрамора и ряд других артефактов. По мнению ученых, они могут иметь отношение к человеку, который был погребен в саркофаге.
Сообщалось, что на территории раскопок могут находиться памятники Эллинистического периода истории Египта (примерно 332-30 лет до нашей эры). В этом же районе располагаются уже открытые погребения, которые относятся к IV веку до нашей эры.
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