Фото: inforesist.org
Болельщики, которые в дни ЧМ-2018 воспользовались бесплатными поездами, украли из них в качестве "сувениров" одеяла, подстаканники и другие вещи на сумму порядка 1 миллиона рублей. Об этом пишет РБК, ссылаясь на главу департамента управления бизнес-блоком "Пассажирские перевозки" РЖД Павла Бурцева.
Он подчеркнул, что это не серьезный урон для столь крупной компании, добавив, что потери будут замещать.
Особенно Бурцев отметил украденные простыни, из которых футбольные болельщики делали плакаты.
Он добавил, что в компании восприняли кражу белья, которое выдавалось бесплатно, как ментальность.
"Люди считают, что если это выдали в составе поездки, то это им и принадлежит. Мы не исходили ни из каких других соображений", — заключил Бурцев.
Ранее председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович заявил, что порядка 300 тысяч болельщиков были перевезены бесплатно на поездах между городами, где проходили матчи. Для бесплатного проезда фанатам нужно было предоставить билет на матч, паспорт болельщика чемпионата (FAN ID) и зарегистрироваться на сайте.
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