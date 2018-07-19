Четверг, 19 Июль, 20:32

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Что бы вы хотели видеть в Нагорном парке Барнаула (на еще не благоустроенной территории)?

Что нужно изменить в системе "Электронный проездной" в Барнауле?

Спецпроекты

Форум

$ 63,27
€ 73,48
452262
24°
Обь
238см -5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Задержание Марии Бутиной в США Шукшинские дни на Алтае-2018Выборы губернатора Алтайского края - 2018
Новости

В РЖД сообщили об украденных болельщиками ЧМ одеялах и подстаканниках

, ИА "Амител"
Общие потери составили порядка миллиона рублей

Фото: inforesist.org

Болельщики, которые в дни ЧМ-2018 воспользовались бесплатными поездами, украли из них в качестве "сувениров" одеяла, подстаканники и другие вещи на сумму порядка 1 миллиона рублей. Об этом пишет РБК, ссылаясь на главу департамента управления бизнес-блоком "Пассажирские перевозки" РЖД Павла Бурцева.

Он подчеркнул, что это не серьезный урон для столь крупной компании, добавив, что потери будут замещать.

Особенно Бурцев отметил украденные простыни, из которых футбольные болельщики делали плакаты.

Он добавил, что в компании восприняли кражу белья, которое выдавалось бесплатно, как ментальность.

"Люди считают, что если это выдали в составе поездки, то это им и принадлежит. Мы не исходили ни из каких других соображений", — заключил Бурцев.

Ранее председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович заявил, что порядка 300 тысяч болельщиков были перевезены бесплатно на поездах между городами, где проходили матчи. Для бесплатного проезда фанатам нужно было предоставить билет на матч, паспорт болельщика чемпионата (FAN ID) и зарегистрироваться на сайте.

Читайте также в сюжете: Чемпионат мира по футболу-2018
Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июль 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
20:31
Журнал Time поместил на обложку Путина и Трампа в одном лице 0
20:12
Бронзовый призер Олимпиады в Сочи умер от ножевого ранения в Казахстане 0
19:47
Госдума приняла закон об интернет-агрегаторах 0
19:21
Двое рабочих в Ленобласти поймали у земли выпавшего из окна ребенка 0
19:08
Коротко о главном: пенсионная реформа, пожар на шинном заводе и наши лужи
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 19 июля
18:55
В РЖД сообщили об украденных болельщиками ЧМ одеялах и подстаканниках 0
18:34
Операция по вскрытию черного саркофага началась в Египте 0
18:12
Дума приняла законопроект о повышении пенсионного возраста в первом чтении 11
17:57
Выставка фоторабот конкурса от National Geographic работает в Барнауле 0
17:34
Житель Новоалтайска выкинул наркотики с балкона на глазах у полиции 0
17:23
Экс-глава МЧС Кузбасса пытался уничтожить документы по делу "Зимней вишни" 1
17:12
Угроза схода селей, камнепадов и лавин возросла в горах Алтая из-за дождей 0
17:03
Барнаульцев приглашают на рок-фестиваль в Парке спорта 1
16:50
Барнаулец идет под суд за попытку дать взятку полицейскому 4
16:33
Россия разрабатывает ответные санкции для Украины 1
16:21
Скоро на дорогу валить будут: жители жалуются на "заросшую" мусором Власиху 1
16:14
Опубликовано видео учебных пусков российских ракет "Кинжал" 4
16:03
Нельзя мириться: Томенко обсудил с профсоюзами проблемы низких зарплат 15
15:50
Стела с символом туркластера развалилась перед Нагорным парком в Барнауле 11
15:32
Чрезвычайная пожароопасность: на Алтае продлили штормовое предупреждение 0
15:22
Молодой мужчина с татуировками на руках пропал в Алтайском крае 0
15:13
Опасное время: как летом уберечься от энтеровирусной инфекции 0
15:04
Видеозапись гибели американского военного корабля опубликовали в Сети 2
14:48
Сельхозпродукции на 33 млрд рублей произвели на Алтае за полгода 0
14:32
Мэрия Барнаула дополнительно отремонтирует дороги и парковки на 118 млн 0
14:23
От Меркель до Грабар-Китарович: топ-5 действующих женщин-политиков в мире 0
14:14
В Кемерово начали сносить здание сгоревшего ТРЦ "Зимняя вишня" 2
14:05
100 млн руб на сохранение Телецкого озера выделят Горному Алтаю в 2018 году 1
13:48
Выбирать губернатора Алтайского края имеют право 1 млн 846 тысяч жителей 11
13:33
Бесследно исчезнувшего селянина ищут третий месяц в Горном Алтае 0
13:21
СМИ: британская полиция идентифицировала отравителей Скрипалей 21
13:13
Очевидцы: массовое ДТП произошло на улице Власихинской в Барнауле 3
13:04
Реальные располагаемые доходы россиян выросли в июне на 0,2% 20
12:50
Барнаульцам бесплатно покажут дебютный фильм лидера "Ночных волков" 17
12:34
Не знаем, кому жаловаться: в поселке Лесной второй месяц живут без воды 5
12:23
СМИ: Минтранс создаст рабочую группу по регулированию карпулинга 7
12:17
Двое мужчин идут под суд за "резню бензопилой" в Горном Алтае 0
12:02
Киеву предрекли мусорный апокалипсис 0
11:49
Депутата в Горном Алтае судят за избиение мужчины 0
11:33
Стала известна причина пожара на шинном заводе в Барнауле 0
11:26
Греция обвинила российский МИД в "неуважении к стране" 8
11:15
В России могут начать увольнять в связи с утратой доверия 17
11:04
Сквер семьи создадут в барнаульском Парке спорта Алексея Смертина 0
10:54
Центр "Наследники Ползунова" ведет набор школьников 0
10:51
СК: молодой пьяный водитель намеренно задавил инспектора ГИБДД на Алтае 62
10:40
Барнаульские бизнесмены пытались уйти от долга БГЭС с помощью фальсификации 1
10:36
Откровенные фото фельдшера скорой помощи взволновали пользователей Сети 65
10:23
Малый лори стал новым обитателем барнаульского зоопарка 0
10:11
Шинный завод в Барнауле горит второй раз за этот месяц 5
10:04
Сотрудницы скорой помощи в Москве ополчились на слишком сексуальную коллегу 8
09:58
Дорогу в Бийске перегородили бетонным препятствием 0
09:33
Госдеп рассказал о трех предложениях по итогам встречи Путина и Трампа 0
09:22
Житель алтайского Горняка пропал без вести в начале июля 0
09:15
Дипломаты из России добились разрешения на посещение Бутиной 15
09:07
Светофоры вновь отключили на проспекте Космонавтов в Барнауле 0
09:00
Проекция данных на лобовое стекло в новом Volkswagen Touareg 6
08:55
Пять стран присоединились к санкциям Евросоюза против Крыма 0
08:41
Российские ученые создали два прототипа "летающего автомобиля" 5
08:21
Сбербанк назвал крупнейшие киберугрозы для граждан РФ 7
08:17
Гипноз, опыты с сухим льдом, рисунки светом: где в Барнауле развлечь детей 0
08:06
Интерактивная прогулка: увидеть "Веселкино" и получить сюрприз 0
07:50
Имплантация зубов: что невозможно для одних, привычная работа для других 0
07:40
Ничего не пропустить: полная программа "Шукшинских дней на Алтае" 0
07:34
Фанатам чистоты: как выгодно купить высокоэффективную технику для уборки 0
07:22
Дом с соснами и бассейном на террасе продают в Барнауле за 17,9 млн рублей 2
07:16
Лето, мода, кураж: участвуй в фотоконкурсе на Amic.ru и выигрывай призы 0
07:03
Ни пройти и ни проехать: 10 мест Барнаула с самыми большими лужами 6
06:48
"Чем старше человек, тем больше ему лет": Виталию Кличко исполнилось 47 7
06:32
Легендарная Олимпиада-80: фотографии с церемонии открытия 3
06:23
30-градусную жару с грозами прогнозируют в Алтайском крае 19 июля 0
06:14
Выставка работ от архитекторов со всей Сибири открылась в Барнауле 0
06:01
Полуторамесячная стабильность: цены на бензин на Алтае "спят" с начала июня 3
05:06
Киев попросил Вашингтон разъяснить детали переговоров США и РФ по Украине 0
04:05
МОК добавил пять новых дисциплин в программу зимних Игр-2022 0
03:05
Редкую "птицу счастья" спасли сотрудники приморского заповедника 0
02:04
150 музыкальных групп выступят на рок-фестивале "Нашествие" 0
01:05
Неизвестные похитили 10 миллионов рублей из офиса микрозаймов в Москве 3
00:03
Госдума поддержала законопроект о дополнительном выходном для россиян 3

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.