Фото: ok.ru
В Ленобласти двое местных жителей спасли выпавшего из окна двухлетнего мальчика, поймав его у земли. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на региональное управление СКР.
В ведомстве рассказали, что в СМИ появилась информация о падении ребенка из окна дома и спасении его рабочими. Следователи провели доследственную проверку.
По предварительным данным, инцидент произошел днем 17 июля. Двухлетний мальчик был в гостях у бабушки в квартире в поселке Дзержинского Лужского района Ленобласти, где выпал из окна по недосмотру взрослых.
Уточняется, что ребенок выпал из окна четвертого этажа и получил телесные повреждения в виде ушиба конечностей. Его спасли двое мужчин, которые поймали мальчика у земли. "После осмотра медиками ребенок был отпущен домой в удовлетворительном состоянии", — пишет агентство.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента.
Комментарии