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Госдума приняла закон об интернет-агрегаторах и об ответственности их владельцев за ложную информацию о товарах и услугах. Документ направлен на восполнение пробелов в правовом регулировании при продаже товаров и услуг в Сети, пишет RT со ссылкой на "РИА Новости".
Сообщается, что это поспособствует, в частности, созданию дополнительных механизмов для защиты прав потребителей.
Вводится понятие владельцев агрегаторов информации о товарах (услугах), которые позволяют не только ознакомиться с этой информацией, но и заключить договор, а также произвести предоплату.
Теперь владельцам агрегаторов придется предоставлять потребителям данные о себе и продавце (исполнителе) товаров (услуг), а также обо изменениях у них.
Сделать это можно будет путем размещения информации на своих сайтах или страницах в Сети.
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