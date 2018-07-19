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Фигурист из Казахстана Денис Тен, который завоевал бронзу на сочинской Олимпиаде в 2014 году, умер в четверг, 19 июля, в Алма-Ате от ножевого ранения. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на агентство "Казинформ" и пресс-секретаря министерства здравоохранения страны Ернара Акимкулова.
"К сожалению, он умер", — заявил Акимкулов.
В департаменте внутренних дел Алма-Аты сообщили, что инцидент произошел в четверг около 15:00 по местному времени. Тен застал двоих неизвестных за попыткой украсть зеркала с его машины. В ходе потасовки фигуриста ранили ножом, его госпитализировали.
По факту произошедшего начато расследование, ведется поиск подозреваемых.
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