Фото: Time

Американский еженедельник Time опубликовал на июльской обложке совмещенное фото Владимира Путина и Дональда Трампа после первого полноформатного саммита Россия — США в Хельсинки. Об этом пишет Life.

Двуликий портрет сопровождает надпись "Кризис саммита". Издание пишет, что, согласно задумке художницы Нэнси Бурсон, портрет "Трампутина" должен был отобразить "загадочную близость" двух самых узнаваемых глав государств.

Напомним, в минувший понедельник, 16 июля, прошла встреча Путина и Трампа в Хельсинки. По ее итогам лидеры двух стран заявили о заинтересованности в улучшении отношений между РФ и США.

TIME’s new cover: Trump wanted a summit with Putin. He got way more than he bargained for https://t.co/sUu9gGKmmP pic.twitter.com/qq6iOjlis1