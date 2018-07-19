Фото: facebook.com
Участница американского шоу талантов America's Got Talent сорвалась с высоты в ходе выступления. Запись инцидента появилась в аккаунте передачи в Facebook, пишет "РИА Новости".
Агентство добавляет, что акробаты Тайс и Мэри Нилсен исполняли сложный номер. В один из моментов мужчина закрыл глаза тканью и должен был вслепую ловить партнершу, которая падает вниз головой. Однако Тайс не удержал акробатку, и та упала на сцену, где был разведен огонь.
Произошедшее шокировало жюри и зрителей, среди которых находились родные акробатов.
Подчеркивается, что женщина в результате падения не пострадала и даже захотела повторить неудавшийся трюк, но судьи ей запретили сделать это.
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